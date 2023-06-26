"Продолжает двигаться": Блинкен высказался о попытке военного переворота в РФ

Госсекретарь США считает, что неудавшийся военный мятеж Евгения Пригожина привел к появлению "очень серьезных трещин". По его мнению, это не последний акт.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что военный мятеж Евгения Пригожина может быть не последним подобным инцидентом на территории Российской Федерации. Об этом он сказал в эфире телеканала АВС 25 июня.

"Это все еще движущаяся картина, и я сомневаюсь, что мы видели последний акт, и я также не хочу строить предположения, потому что это то, что продолжает двигаться", — заявил чиновник.

По мнению Блинкена, в результате попытки военного переворота Евгения Пригожина появились "очень серьезные трещины". Он отметил, что это, вероятно, не был финальный акт.

Госсекретарь США также указал на то, что выявленная разобщенность российского общества может затруднить ведение агрессивной войны против Украины. В то же время он выразил беспокойность нестабильностью в такой крупной стране как Россия.

По словам Блинкена, во время упомянутых событий представители администрации Джо Байдена связались с российскими коллегами с целью обеспечить безопасность граждан США в РФ. При этом сам президент США не связывался с Владимиром Путиным.

Как отмечает госсекретарь, все что пытался предотвратить Путин, было ускорено, а положение президента РФ в мире резко упало. Чиновник также подчеркнул, что США по-прежнему сосредоточены на помощи Украины.

Напомним, что, по мнению советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, события на территории Российской Федерации еще раз доказывают правильность решения не вести переговоры с Кремлем.

В свою очередь британский генерал лорд Ричард Даннат заявил, что руководитель ЧВК "Вагнер" может возглавить атаку на Киев с территории Беларуси. Он отметил, что сам факт перемещения "повара Путина" в Беларусь вызывает серьезную озабоченность.

При этом командующий Объединенных Сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев считает, что наемники из ЧВК "Вагнер" вероятнее всего не будут пытаться совершить нападение на Украину с территории Беларуси.