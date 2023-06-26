"Всех взбодрили": Пригожин впервые дал оценку своему мятежу (видео)

Основатель ЧВК Вагнер признался журналистам, что считает результат своего неудавшегося военного восстания в России "нормальным".

Основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин впервые прокомментировал результат своей попытки государственного переворота в Российской Федерации. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "NEXTA Live" 26 июня.

В обнародованном сюжете Пригожин поздно вечером едет на автомобиле, параллельно общаясь с представителями СМИ.

На вопрос одного из журналистов о том, как он оценивает итог последних событий, Евгений Пригожин ответил, что результат "нормальный".

"Всех взбодрили", — сказал основатель ЧВК "Вагнер" журналисту.

На видео также можно увидеть, как женщина, следовавшая за автомобилем, пожелала Пригожину "помощи Божьей", пожала ему руку и сказала, что молится за него.

Напомним, что 25 июня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что уголовное дело в отношении Евгения Пригожина будет прекращено, после чего он "уйдет в Беларусь". Он также заявил, что в отношении наемников ЧВК "Вагнер" не будет преследований.

Мы также писали о том, что в ходе попытки государственного переворота в Российской Федерации ЧВК Вагнер потеряли 6 единиц боевой техники, захватив при этом бронеавтомобиль и грузовик, принадлежащие ВС РФ.

Еще мы сообщали, что по мнению госсекретаря США Энтони Блинкена, мятеж Евгения Пригожина может быть не последним подобным инцидентом на территории РФ. Чиновник отметил, что в результате попытки военного переворота появились "очень серьезные трещины".