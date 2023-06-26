Из Беларуси в РФ вылетели пять российских Ил-76: о чем это может говорить

По данным мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", пустые российские самолеты прибыли на аэродром "Мачулищи" во время мятежа в РФ, однако спустя сутки улетели обратно.

В воскресение, 25 июня, с белорусского аэродрома "Мачулищи" вылетели пять самолетов Ил-76 Военно-космических сил Российской Федерации. Об этом сообщила мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

В источнике говорится, что российские воздушные судна покинули территорию Беларуси в промежутке с 18:25 до 19:10. Днем ранее они прибыли в "Мачулищи" из Пскова.

Как отмечают аналитики, военно-транспортные самолеты прилетели и улетели пустыми. В течение суток российские Ил-76 пребывали в Беларуси без каких-либо признаков активности.

В мониторинговой группе полагают, что самолеты могли быть предназначены для переброски военных сил в Россию с целью остановить восстание, организованное Евгением Пригожиным.

"Это может свидетельствовать, что итог "марша справедливости" был отнюдь не очевидным, раз пришлось отправлять в Беларусь транспортные Илы за подкреплением. Равно как и не было уверенности в итогах переговоров", — заключили авторы публикации.

Напомним, что по данным проекта военной аналитики Oryx, в ходе попытки госпереворота в России ЧВК "Вагнер" потеряла минимум шесть единиц военной техники. В то же время потери ВС РФ аналитики оценили в 16 единиц.

Несмотря на организацию мятежа и уголовное преследование, Евгению Пригожину разрешили выехать из России в Беларусь, что по мнению пропагандистки Маргариты Симоньян является оправданным решением властей РФ.

При этом сам Евгений Пригожин признался журналистам, что считает результат своего неудавшегося военного восстания в России "нормальным". По его словам, события в РФ "всех взбодрили".