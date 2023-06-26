Шойгу впервые появился на публике после мятежа Пригожина (видео)

В Минобороны России утверждают, что Сергей Шойгу посетил передовой пункт управления в зоне ответственности Западного военного округа.

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу впервые дал о себе знать после попытки военного переворота Евгения Пригожина, посетив передовой пункт управления Западной группировки войск. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ 26 июня.

На обнародованных кадрах показано, как российский министр летит на самолете, проводит совещание и общается с командирами ВС РФ, склонившись над картой.

Сообщается, что глава Минобороны РФ якобы заслушал доклад генерал-полковника Евгения Никифорова и проверил обеспечение военных.

В российском оборонном ведомстве также заявили, что Сергей Шойгу поручил военачальникам "продолжать активное ведение разведки", чтобы вовремя получать информацию о планах противника.

Напомним, что по данным СМИ, в Минобороны России поступил звонок из НАТО после начала военного мятежа главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Журналисты утверждают, что представители Альянса говорили с министром обороны Сергеем Шойгу.

Мы также писали о том, что в начале мятежа Евгения Пригожина российские генералы Сергей Суровикин и Владимир Алексеев записали видеообращения к бойцам ЧВК "Вагнер" с призывом остановить попытку военного переворота.

Еще мы сообщали, что по мнению госсекретаря США Энтони Блинкена, неудавшийся военный мятеж Евгения Пригожина привел к появлению "очень серьезных трещин". Чиновник считает, это не последний подобный инцидент.