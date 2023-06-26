Закрытые бомбоубежища: Зеленский поручил усилить уголовную ответственность за состояние укрытий

Президент поручил органам местного самоуправления привлечь к дисциплинарной ответственности всех, кто отвечает за содержание укрытий и проинформировать Аппарат СНБО о результатах до конца месяца.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ с поручением об усилении уголовной ответственности за ненадлежащее содержание бомбоубежищ и укрытий в стране, а также закрытие доступа к ним. Об этом сообщается на официальном портале президента Украины в указе №353 от 26 июня.

Известно, что решение было принято Зеленским после проведения заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 июня 2023 "О результатах оперативных обследований объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты и решения проблемных вопросов по укрытию населения".

"СНБО признала неудовлетворительной работу по обеспечению готовности укрытий к их использованию по назначению в городах Киев, Запорожье, Херсон, Чернигов, Харьков, Николаев, Одесса, Сумы, Днепр, Конотоп, Белая Церковь, а также в Запорожской и Сумской областях Житомирском районе Житомирской области, Белоцерковском районе Киевской области и Конотопском районе Сумской области, — сообщается в указе.

Учитывая результаты заседания СНБО, на котором были рассмотрены отчеты по ситуации с бомбоубежищами, которые оказались неудовлетворительными, Кабмин, КГГА и органы местного самоуправления обязаны принять меры для привлечения к дисциплинарной ответственности руководящих работников и других должностных лиц, отвечающих за содержание и эксплуатацию укрытий в населенных пунктах, где ситуация признана неудовлетворительной.

Также Зеленский поручил проинформировать Аппарат СНБО по результатам принятых мер до 30 июня.

Задачи Кабмина

До 31 июля в Верховную раду должны быть внесены предложения по изменениям в:

уголовный кодекс — об усилении уголовной ответственности должностных лиц за ненадлежащее содержание, эксплуатацию укрытий и за необеспечение беспрепятственного круглосуточного доступа населения к ним;

кодекса Украины об административных правонарушениях — об установлении (ужесточении) ответственности должностных лиц, балансодержателей за ненадлежащее содержание, эксплуатацию и необеспечение круглосуточного доступа населения к укрытиям;

закон Украины "Об ответственности за правонарушения в сфере градостроительной деятельности" — об установлении ответственности субъектов градостроительства за ненадлежащее проектирование и строительство защитных сооружений гражданской защиты.

Ситуация с бомбоубежищами в столице

1 июня во время утренней воздушной атаки ВС РФ в Киеве произошла трагическая ситуация с одним из бомбоубежищ в Деснянском районе. Укрытие оказалось закрытым, и люди, находившиеся поблизости, не смогли в него попасть. В результате падения снаряда погибли три человека.

В тот же день сотрудники Киевской городской прокуратуры и полиции провели обыски в здании КГГА по жалобам жителей столицы.

В начале июня была проведена проверка 91% всех бомбоубежищ в Киеве, и результаты оказались неутешительными: лишь две трети укрытий были годны для использования.

23 июня президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором рассмотрели подготовки укрытий от ракетных атак РФ. Зеленский был очень недоволен и анонсировал новые кадровые решения.