"Наши герои": Зеленский посетил бойцов группировки войск "Хортица" (видео)

Президент Украины поблагодарил военных за службу и вручил им награды, отметив, что Украина гордится каждым своим защитником.

Президент Владимир Зеленский посетил военнослужащих Вооруженных сил Украины оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Соответсвующее видео появилось в Telegram-канале президента 26 июня.

"Сегодня имею честь быть рядом с нашими героями – подразделениями Вооруженных сил Украины оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", — говорится в публикации.

Владимир Зеленский поблагодарил украинских защитников и вручил им государственные награды. Президент также пожелал бойцам здоровья и победы, отметив, что наша страна гордится каждым из них.

"Вы крутые, крепкие, наши настоящие украинцы", — сказал Владимир Зеленский.

В рамках своего визита президент также встретился с командующим Сухопутными войсками ВСУ Александром Сырским.

Напомним, что 25 июня Владимир Зеленский показал свою коллекцию шевронов от украинских защитников. По словам президента, иногда его сын Кирилл бывает в рабочем кабинете, где его интересует доска с шевронами.

Мы также писали о том, что 25 июня Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Главы государств обсудили боевые действия и процессы, которые происходят в России.

Ранее, 22 июня Владимир Зеленский дал оценку летнему контрнаступлению ВСУ. Президент сказал, что оценивает контрнаступательные действия положительно. По его словам, ситуация усложнена тем, что значительная территория Украины заминирована россиянами.