Оккупанты обстреляли Никополь: есть погибшие (фото)

Удар из тяжелой артиллерии был нанесен после обеда по частному предприятию, где находились работники.

В понедельник, 26 июня, российские военные нанесли артиллерийский удар по Никополю Днепропетровской области, в результате которого погибли два человека. Об этом глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил в Telegram.

По словам чиновника, удар по городу был нанесен после обеда из тяжелой артиллерии. Оккупанты попали по частному предприятию, в результате чего погибли двое работников – 51-летняя женщина и 50-летний мужчина.

Также отмечается, что 49-летний мужчина получил минно-взрывную травму и осколочное ранение. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

"На пораженном объекте есть разрушение. Последствия атаки уточняются", – говорится в публикации.

Напомним, глава Объединенного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк рассказала, что в ночь на 26 июня российские оккупанты ударили по Одесской области крылатыми ракетами и дронами-камикадзе.

Ранее, 25 июня, российские оккупанты вновь обстреляли спальные районы города Херсона из артиллерии. Повреждены частные и многоквартирные дома, погиб 44-летний мужчина.