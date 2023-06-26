Ночной обстрел Одесской области: ВСУ сбили запущенные врагом "шахеды" и "Калибры" (видео)

На севере силы ПВО уничтожили две крылатые ракеты и семь дронов, еще четыре БПЛА ликвидировали в центральной части страны. В командовании отдельно отметили, что работу защитников осложнял шторм.

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Ночью на 26 июня российские оккупанты ударили по Одесской области крылатыми ракетами и дронами-камикадзе. Деталями атаки поделилась в эфире телемарафона руководительница Объединенного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"Враг атаковал Одесскую область и ракетами типа "Калибр", и дронами-камикадзе типа Shahed. Последствия этой ночной атаки мы еще уточняем, хотя уже знаем, что по меньшей мере два "Калибра" были уничтожены на подлете с моря к прибрежной зоне. И была мощная боевая работа по дронам-камикадзе, в результате чего взрывные волны, которые были в процессе боевой работы, повредили окна в двух многоквартирных домах в прибрежной зоне", — проинформировала она.

Предварительно известно, что в результате вражеской атаки 26 июня никто не пострадал. Пресс-секретарь рассказала, что работу сил ПВО ночью осложняли погодные условия — наблюдался сильный шторм с грозой.

Комментарий Натальи Гуменюк (об обстреле Одесской области — с 0:47)

Ночная атака 26 июня: украинская ПВО сбила 13 воздушных целей

Ночью на 26 июня захватчики запускали ракеты преимущественно с южного направления, силам ПВО удалось сбить 13 целей. Об этом говорится в отчете Командования Воздушных Сил ВСУ.

"Осуществлены пуски трех крылатых ракет "Калибр" с подводной лодки в Черном море и восьми ударных беспилотников иранского производства Shahed-136/131 с восточного побережья Азовского моря", — сообщили в ВСУ.

На юге ПВО уничтожила два "Калибра" и 7 "шахедов".

Также в Воздушных силах рассказали о попытке атаки РФ с северного направления: защитники ликвидировали все четыре беспилотника. Военные не установили тип БПЛА, однако предположили, что речь идет об ударных дронах.

"Все дроны уничтожены в зоне ответственности воздушного командования "Центр"", — добавили в отчете.

Напомним, заместительница главы Минобороны Анна Маляр заявила, что ВСУ продолжают наступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях. По ее словам, защитники освободили уже 130 квадратных километров украинской земли.

26 июня в СМИ передали заявление австралийского премьер-министра Энтони Албаниза о новом пакете помощи для Украины. Страна выделила 110 миллионов долларов на поддержку, 10 из которых направит на гуманитарные нужды.