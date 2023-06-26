"Президенты договорились": СМИ выяснили, что получил Лукашенко после мятежа Пригожина

Посол Беларуси в РФ Дмитрий Крутой заявил, его страна будет получать российский газ по самой низкой цене в мире. Такое распоряжение дал лично Владимир Путин.

Беларусь будет получать от Российской Федерации газ по самой низкой цене в мире для третьих стран до 2031 года. Об этом сказал белорусский посол в России Дмитрий Крутой в интервью российскому изданию "РИА Новости" 26 июня.

Как отмечает дипломат, решение об установке минимальной цены на газ для Беларуси в рамках долгосрочного контракта с "Газпромом" было принято лично президентом России Владимиром Путиным.

"В части ценообразования президенты договорились продлить формулу, которая действовала последние три года, на следующий трехлетний период – до 2026 года", — добавил посол.

Дмитрий Крутой также упомянул о намерении создать объединенный рынок газа РФ и Беларуси. По его словам, до декабря Путин и Лукашенко должны быть проинформированы о методике, которая позволит сблизить формулы расчетов цен на газ с учетом разницы в структурах экономики двух стран.

Отметим, что заявление Крутого прозвучало вскоре после завершения военного мятежа ЧВК "Вагнер" в РФ, который был урегулирован при посредничестве Александра Лукашенко.

Напомним, что 25 июня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что уголовное дело в отношении Евгения Пригожина будет прекращено, после чего он "уйдет в Беларусь". Он также заявил, что в отношении наемников ЧВК "Вагнер" не будет преследований.

Мы также писали о том, что 26 июня Евгений Пригожин был замечен в Минске. В соцсетях утверждают, что основатель ЧВК "Вагнер" остановился в одном из столичных отелей после переговоров с Александром Лукашенко.

Еще мы сообщали, что в Беларуси начали строительство лагеря, в котором в ближайшее время планируют разместить не менее 8 тысяч бойцов ЧВК "Вагнер". По информации журналистов, расположен он будет всего в 200 километрах от Украины.