Убили минимум четырех: в деле об убийстве подростков в Бердянске появились новые подробности

Согласно свидетельским показаниям, подростки могли ликвидировать не двух, а по крайней мере четырех оккупантов, хотя эти данные сложно подтвердить.

Подростки из оккупированного Бердянска Тигран Оганисян и Никита Ханганов могли действительно организовать атаку на российских военных. Об этом в понедельник, 26 июня, сообщает издание "Буквы" со ссылкой на источник, знакомый с Тигранов.

Свидетели сообщают, что возможно подростки ликвидировали не двух, а как минимум четырех оккупантов, однако подтвердить эти данные затруднительно.

"На мой взгляд, кульминацией всего стало то, что его [Тиграна] не выпускали из города. Он был в своем городе среди чужих вражеских людей", — рассказал анонимный источник журналистов.

Убийство подростков в Бердянске — что известно

В перестрелке, произошедшей в Бердянске 24 июня, погибли два подростка, один из которых — Оганисян, опубликовал видео, где показал оружие и сказал последние слова: "Все, это смерть, пацаны. Прощайте. Слава Украине".

Служба розыска детей сообщила, что Оганисяна и Ханганова, а также их семьи подвергли пыткам перед их убийством российскими силовиками.

25 июня стало известно, что оккупанты били и душивали Тиграна Оганисяна перед его бабушкой и затем увезли его в неизвестном направлении в Бердянске.

26 июня журналистка Янина Соколова поделилась историей мамы Тиграна Оганисяна, 16-летнего героя из Бердянска, который погиб, сражаясь с российскими оккупантами.