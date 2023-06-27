Ракеты для ПВО и БМП Bradley: США анонсируют новый пакет помощи на $500 миллионов, — СМИ

Кроме машин и ракет для HIMARS и Patriot защитники, по словам источников в американском правительстве, получат ПТРК Javelin, разнообразные боеприпасы и оборудование для уборки препятствий. Эта поставка призвана поддержать контрнаступление ВСУ.

27 июня Пентагон объявит новый пакет военной помощи Украине на сумму до 500 миллионов долларов. В него войдут 50 тяжелых бронированных машин и новая партия ракет для систем ПВО. Об этом со ссылкой на неназванных чиновников сообщили в AP 26 июня.

В СМИ отметили, что поддержка будет направлена на усиление контрнаступления ВСУ, которое на начальных этапах продвигалось медленнее, чем ожидали в США.

"Во вторник будет объявлен пакет помощи. Это был бы 41 случай с момента российского вторжения в Украину в феврале 2022 года", — говорится в материале.

Журналисты заверили, что военная помощь не связана с мятежом главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в России. Как они объяснили, обычно содержание пакетов поддержки планируют заранее, учитывая актуальные потребности на передовой.

По данным неназванных источников, США предоставят Украине:

30 боевых машин Bradley;

25 бронированных машин Stryker;

ракеты для систем HIMARS;

ракеты для систем Patriot;

ПТРК Javelin;

ракеты HARM;

подрывные боеприпасы;

оборудование для уборки препятствий.

Также в еще не анонсированный публично пакет должны войти различные артиллерийские снаряды и другие боеприпасы.

Напомним, 26 июня координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что контрнаступление украинских сил происходит медленнее, чем ожидалось, и это связано с подготовленной РФ обороной. Он сообщил, что на этой неделе американцы анонсируют новый пакет военной помощи для ВСУ.

Также 26 июня представитель Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень проинформировал, что защитники продвинулись на 1,5 километра. По его словам, воины за сутки выполнили 954 огневых задач и ликвидировали 146 захватчиков.