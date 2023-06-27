ВСУ освободили Ровнополь на Донеччине: полковник объяснил, чем село ценно для контрнаступления (видео)

Роман Костенко подчеркнул, что освобождение населенных пунктов помогает ВСУ закрепиться на лучших позициях для более масштабного наступления.

Освобождение села Ровнополь в Донецкой области позволяет ВСУ занять более выгодные позиции для дальнейших наступательных действий. Об этом в эфире "Радио Донбасс.Реалии" заявил народный депутат и секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко.

"Каждый освобожденный населенный пункт дает нам возможность в дальнейшем тактически занимать лучшие позиции. Вот как раз если говорить об этом селе, нам дает возможность занять более выгодные позиции для дальнейшего развития наступления уже более глобально", — объяснил он.

Фото: DeepStateMAP Фото: DeepStateMAP

Также парламентарий рассказал о ситуации на юге и востоке страны.

"На юге у нас, в принципе, все стабильно, если мы берем Херсонскую область. А на востоке продолжают войска РФ вести атакующие действия", — отметил Костенко.

Комментарий депутата Романа Костенко (о Ровнополе — с 30:57)

Напомним, 26 июня заместительница главы Минобороны Анна Маляр заявила, что украинские войска освободили Ровнополь и продолжают продвижение на том направлении. Это село стало уже девятым населенным пунктом, об освобождении которого известно из официальных источников.

В отчете ISW от 26 июня также говорилось об освобождении Ровнополя. По данным аналитиков, защитники атаковали российских оккупантов вдоль линии Левадное-Ровнополь-Макаровка. Также бои шли вблизи Новодонецкого и вдоль линии Приютное-Старомерское.