Нас ждет большая работа: в ЕС заявили о продвижении "формулы мира" Зеленского

По словам Борреля, Евросоюз планирует подготовить 30 тысяч украинских военных, а после недавних событий в России стоит удвоить поставки оружия в Украину.

Совет министров Европейского союза по иностранным делам поддерживает предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским "формулу мира" и планирует заниматься ее продвижением. Об этом во понедельник, 26 июня заявил Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, Евросоюз занимается поиском более широкой поддержки для украинской формулы мира, состоящей из 10 пунктов.

"Это будет большая работа для Европейского совета, а также для меня, чтобы добиться поддержки Украины по всему миру, поддержки для справедливого, честного и продолжительного мира. ЕС продолжит поддерживать глобальные контакты с целью поиска продолжительного мира для Украины в соответствии с принципами Устава ООН", – подчеркнул Боррель.

Он добавил, что в рамках военной миссии Евросоюза для Киева, 24 тысячи украинских защитников уже прошли тренировки. В общей сложности, по его словам, Евросоюз стремится подготовить 30 тысяч украинских военнослужащих.

Комментируя недавние события в России, Боррель отметил, что стоит удвоить поставки оружия в Украину.

Формула мира — основные пункты:

радиационная и ядерная безопасность,

продовольственная и энергетическая,

освобождение всех пленных и депортированных,

восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка,

вывод российских войск и прекращение боевых действий,

справедливость,

защита природы,

недопущение эскалации и фиксация окончания войны.

9 декабря 2022 года президент Украины выступил перед участниками TRT World Forum 2022. В выступлении лидер Украины озвучил составляющие национальной "формулы мира".

В середине мая 2023 года четвертый саммит Совета Европы утвердил итоговую резолюцию, в которой заявил о политической поддержке "формулы мира", предложенной президентом Владимиром Зеленским.

Ранее Фокус разбирал в своем материале, смог ли лидер Украины презентовать свою формулу мира мировым лидерам и политикам.