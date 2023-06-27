Бунт ЧВК "Вагнер": в Кремле надеются на соблюдение договоренностей участниками мятежа

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, достигнутые договоренности реализовываются. А Путин проявил волю, чтобы не допустить худшего.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле возлагают надежды на то, что все участники договоренности, к которой пришли стороны после попытки вооруженного мятежа, будут неукоснительно выполнять данные обещания. Об этом сообщает "РИА Новости".

"Договоренности, которые были даны во избежание худшего развития событий, реализовываются", — говорится в публикации.

Была проделана огромная работа и проявлена воля Путина, чтобы не допустить худшего сценария, уточнил Песков.

Кремлевский спикер не стал комментировать то, какую оценку недавних событий в РФ дал белорусский политик Александр Лукашенко, добавив, что Путин высоко оценил усилия своего белорусского коллеги.

Он также считает, что в урегулировании мятежа, который устроил руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, главную роль сыграли усилия президента РФ и его воля "не допустить худшего".

Песков также не был согласен с оценкой того, что позиции российского режима пошатнулись после предпринятого вооруженного мятежа. А отклик общественности он назвал "ультраэмоциональными истериками", которые прорываются через интернет.

Напомним, что в РФ решили прекратить уголовное преследование главы ЧВК Вагнер Евгения Пригожина, который будет жить в Беларуси.

Также сообщалось, что, Путин может готовить ловушку для ЧВК "Вагнер". Такое предположение выдвинули аналитики "Института исследования войны" 26 июня.