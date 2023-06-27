"Больше, чем РФ за всю зиму": Украина уже отвоевала около 300 кв. км территории, — Уоллес

По словам министра обороны Великобритании, нет признаков того, что у России еще есть незадействованные наземные войска для противостояния вдоль 200-километровой линии от Бахмута до левого берега Днепра.

С начала летнего контрнаступления Вооруженным силам Украины уже удалось вернуть 300 квадратных километров территории, которую ранее оккупировала Россия. Об этом министр обороны Бен Уоллес сообщил британскому парламенту.

"За время своей летней кампании Украина уже освободила приблизительно 300 кв. км своей территории. Это больше, чем Россия захватила за всю свою зимнюю кампанию", – сказал он.

Кроме того, Уоллес отметил, что нет признаков того, что у Москвы еще остались незадействованные наземные войска, необходимые для противостояния многочисленным угрозам от Украины вдоль 200-километровой линии от Бахмута до левого берега Днепра.

Напомним, в аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW) за 26 июня говорится, что Силы обороны Украины продвигаются в Донецкой и Запорожской областях и отбивают населенные пункты, которые ранее захватили россияне.

Между тем в этот же день координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что контрнаступление ВСУ продвигается медленнее, чем ожидалось.