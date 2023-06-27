"Беглые президенты очень вдохновляют": у Зеленского высмеяли заявления Путина о мятеже

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, российский президент попытался дважды оправдать "свою валдайскую смелость" и для этого наградил военных РФ, которые якобы предотвратили гражданскую войну.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на выступление президента РФ Владимира Путина, где тот благодарил россиян за "борьбу" с военным мятежом. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter 27 июня.

По его словам, глава Кремля Владимир Путин уже дважды пытался оправдать "свою валдайскую смелость", а также наградить военных, которые якобы не испугались бойцов ЧВК "Вагнер", которые выехали в направлении столицы.

"Путин пытается наградить заслуженных "защитников Москвы", не испугавшихся "Вагнера"; убедить всех, что "мятеж" консолидировал общество на 90% (ведь беглые президенты очень вдохновляют), а главное – официально превратить Росгвардию (Золотова) в "внутрикремлевскую армию 2.0" с тяжелой техникой", — говорится в сообщении.

Далее Михаил Подоляк с иронией отметил, что российские элиты, включая силовые и олигархические группировки, теперь якобы точно поверили в то, что Владимир Путин — это силы и мощь Российской Федерации.

Напомним, 27 июня Путин заявил, что военные остановили гражданскую войну в РФ. Военнослужащие и силовики, по мнению российского президента, доказали делом верность народу и воинской присяге. Во время мятежа они якобы действовали слаженно и спасли мирных граждан.

Также Владимир Путин высказался о гибели летчиков во время мятежа главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. По его словам, российским военным якобы удалось уберечь родину от "пути смуты" и благодаря им гражданская война не случилась.