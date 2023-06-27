"Длительный конфликт": в Швейцарии не видят предпосылок для окончания войны до конца года

По информации спецслужб, Кремль не демонстрирует желания окончить боевые действия, а это значит, что борьба украинских защитников продолжится.

Швейцарские спецслужбы детально обсудили войну РФ против Украины, а также оценили вероятность того, что до конца года она закончится. Об этом говорится в ежегодном отчете ведомства о государственной безопасности 27 июня.

Они считают, что Кремль не проявляет инициативу завершения боевых действий, поэтому окончание войны маловероятно на сегодняшний день и до конца года, по всей видимости, ничего не изменится.

"Маловероятно, что война России против Украины будет решена военным путем до конца 2023 года. Признаки указывают на длительный конфликт", — говорится в докладе.

Сотрудники спецслужб Швейцарии отдельно отмечают, что Запад в ближайшее время может начать давить на Киев, чтобы начались мирные переговоры с Москвой, однако представители украинской власти продолжают отрицать такой сценарий. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что пока у власти остается Владимир Путин, нет смысла говорить о дипломатическом урегулировании войны — победа будет одержана на поле боя.

Также в отчете заявили, что военные провалы РФ в Украине никак не отвлекут Кремль от цели, которую они поставили перед собой, но вот ущерб для них колоссальный. Хоть и угроз для стабильности режима не наблюдается, подытожили в спецслужбе.

Напомним, переговоры по войне в Украине могут пройти уже в июле, сообщают журналисты студии ARD. По их информации, Украина якобы проявила инициативу по организации переговоров, которые касаются завершения войны.

11 мая сообщалось о том, что у Зеленского не поддержали призыв ООН о завершении войны в Украине. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Киев пойдет на такой шаг только после того, как войска Российской Федерации покинут оккупированные территории Украины, включая Донбасс и Крымский полуостров.