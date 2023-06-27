"Очень громко": в Бердянске и Приморске сообщают о серии взрывов, — Андрющенко (фото)

По словам советника городского головы Мариуполя, для отражения воздушной атаки российским оккупантам пришлось развернуть силы ПВО.

Во временно оккупированных Бердянске и соседнем Приморске Запорожской области прозвучала серия мощных взрывов. Об этом во вторник, 26 июня, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Как отметил чиновник, по предварительной информации, российские подразделения противовоздушной обороны работали по неизвестным целям.

"Бердянск, как дела? ПВО, как переводчик мести за ребят…" — написал Андрющенко в своем Telegram-канале.

По сообщению Бердянской партизанской армии, работал российский зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С1".

О попадании в места расположения оккупантов или БК пока не сообщается.

Напомним, украинская журналистка Янина Соколова 26 июня рассказала историю матери Тиграна Оганисяна, 16-летнего героя из Бердянска, погибшего в бою против российских оккупантов.

Ранее сообщалось, что перестрелке, произошедшей в Бердянске 24 июня, погибли два подростка, один из которых — Оганисян, опубликовал видео, где показал оружие и сказал последние слова: "Все, это смерть, пацаны. Прощайте. Слава Украине".