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"Очень громко": в Бердянске и Приморске сообщают о серии взрывов, — Андрющенко (фото)

Фото: Скриншот | В Бердянске и Приморске сообщили о серии взрывов

По словам советника городского головы Мариуполя, для отражения воздушной атаки российским оккупантам пришлось развернуть силы ПВО.

Во временно оккупированных Бердянске и соседнем Приморске Запорожской области прозвучала серия мощных взрывов. Об этом во вторник, 26 июня, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Как отметил чиновник, по предварительной информации, российские подразделения противовоздушной обороны работали по неизвестным целям.

"Бердянск, как дела? ПВО, как переводчик мести за ребят…" — написал Андрющенко в своем Telegram-канале.

По сообщению Бердянской партизанской армии, работал российский зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С1".

О попадании в места расположения оккупантов или БК пока не сообщается.

Напомним, украинская журналистка Янина Соколова 26 июня рассказала историю матери Тиграна Оганисяна, 16-летнего героя из Бердянска, погибшего в бою против российских оккупантов.

Ранее сообщалось, что перестрелке, произошедшей в Бердянске 24 июня, погибли два подростка, один из которых — Оганисян, опубликовал видео, где показал оружие и сказал последние слова: "Все, это смерть, пацаны. Прощайте. Слава Украине".