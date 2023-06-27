"Работаем вместе": Лукашенко рассказал, дадут ли "вагнеровцам" доступ к ядерному оружию

По словам политика, большая часть смертоносного оружия уже была завезена на территорию страны. Россияне будут помогать обслуживать его, ведь у Беларуси ранее такого опыта не было.

Александр Лукашенко заявил, что обслуживанием ядерного оружия в Беларуси не будут заниматься наемники из ЧВК "Вагнер". Эта задача лежит на российских военных. Об этом сообщает агентство БелТА 27 июня.

По его словам, у Беларуси ранее не было такого опыта, поэтому обслуживанием ядерного оружия, которое уже было завезено в страну, будут заниматься бойцы Вооруженных сил Российской Федерации.

"Работаем вместе. У нас опыта такого нет. Обслуживают россияне. Мы помогаем обслуживать это ядерное оружие", — говорится в сообщении.

А вот наемников из ЧВК "Вагнер" к нему не подпустят, несмотря на разговоры, которые появляются в сети.

"Поляки и прочие считают, что "Вагнер" будет охранять ядерное оружие и так далее. Никакое ядерное оружие "Вагнер" охранять не будет. Там будут охранять, и охраняют сегодня, поскольку уже часть ядерного оружия – не буду говорить, сколько – большая часть завезена в Беларусь. Охраняют россияне и белорусы", — продолжил Александр Лукашенко.

К слову, отдельно белорусский политик заявил, что в стране не планируют открывать пункты по набору наемников в ЧВК "Вагнер", а те граждане Беларуси, которые захотят стать частью военной кампании — "найдут туда дорогу".

Напомним, 27 июня сообщалось, что Александр Лукашенко рассказал о разговоре с Путиным во время мятежа в РФ. По его словам, во время восстания ЧВК "Вагнер" ему лично позвонил президент РФ. После этого белорусский политик сделал вывод, что "принято жестокое решение — мочить".

Также Александр Лукашенко заявил, что глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин находится на территории Беларуси. По его словам, все гарантии безопасности, которые были оговорены в ходе переговоров, были соблюдены.