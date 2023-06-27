"Откровенно унижает": у Зеленского ответили на слова Орбана о суверенитете Украины

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, венгерский премьер противоречит европейским ценностям и вредит репутации своей страны, повторяя пропаганду РФ.

Премьер-министр Венгрии унижает европейские ценности, озвучивая пропагандистские тезисы Российской Федерации об Украине. Об этом написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter 27 июня.

Как отмечает Подоляк, Украина является субъектным и суверенным государством. Об этом говорит тот факт, что наша страна уже длительное время противостоит Российской Федерации.

"Обороняет свою свободу, своих детей и их будущее, эффективно противостоя постсоветской неоимперии с замашками исторического серийного убийцы, которая еще вчера яростно пугала своим беззаконием полмира", — констатировал советник главы ОП

По мнению Михаила Подоляка, венгерский премьер не уважает свою страну и цинично уничтожает ее репутацию, повторяя российскую пропаганду.

"Вопрос в том, насколько субъектен сам Орбан, если так откровенно унижает европейские ценности, строго следуя российским пропагандистским мифам…" — заключил Подоляк.

Подоляк обратился к Орбану

Что сказал Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью изданию Bild от 27 июня заявил, что Украина не является суверенной страной. Он также назвал сотрудничество между Киевом и Западом "провалом".

"Они не имеют денег. Они не имеют оружия. Они могут бороться только потому, что мы поддерживаем их в странах. Поэтому, если американцы решат, что они хотят мира, будет мир", — сказал Орбан об Украине.

Виктор Орбан также сказал, что, по его мнению, военный мятеж Евгения Пригожина в России только укрепил позиции российского президента Владимира Путина. Он заявил, что президент РФ стабилен и популярен.

Ранее, 19 июня, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Виктор Орбан был лично заинтересован в вывозе 11 пленных защитников из РФ в Венгрию. Он назвал перемещение украинских военных "тайной операцией", в которой принимали участие и "другие игроки".