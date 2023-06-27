Провалил несколько направлений: Зеленский уволил гендиректора "Укроборонпрома"

Юрий Гусев заявил, что его команде удалось начать реформу "Укроборонпрома", однако журналисты сообщали, что глава концерна провалил несколько направлений.

Во вторник, 27 июня, президент Владимир Зеленский уволил Юрия Гусева с должности генерального директора "Укроборонпрома". Соответствующий указ №357/2023 опубликован на сайте главы государства.

"Уволить Гусева Юрия Вениаминовича с должности генерального директора Государственного концерна "Укроборонпром" согласно поданному заявлению", – говорится в документе.

Юрий Гусев был назначен гендиректором ДК "Укроборонпром" Указом Президента Украины 3 декабря 2020 года, сообщается в Telegram-канале концерна.

"Президент Украины Владимир Зеленский поручил и доверил мне реформу "Укроборонпрома". 4 мая правительство создало Акционерное общество "Украинская оборонная промышленность", а значит шаг к превращению Государственного концерна "Укроборонпром" в современную высокотехнологичную оборонную компанию сделан. Я рад, что большая война не остановила нашу команду на этом пути и что нам удалось это сделать", – отметил Юрий Гусев.

В 2014-2016 годах Юрий Гусев был заместителем министра обороны Украины. С июля 2019 возглавлял Херсонскую областную государственную администрацию.

Команда "Укроборонпрома" выразила свою благодарность Юрию Гусеву за его вклад в развитие украинского ОПК и пожелала успехов на новом месте работы.

Увольнение Гусева: что произошло

26 июня "Экономическая правда" со ссылкой на информированные источники сообщила, что в госконцерне "Укроборонпром" сменят руководство. Новым главой станет Герман Сметанин.

В материале журналистов отмечалось, что действующий глава "Укроборонпрома" Юрий Гусев провалил несколько направлений. Источники издания утверждают, что ситуация с бронетехникой плохая. В месяц производят 1 БТР-4Е, когда надо десятки. Танк "Оплот" так и не стал в серию.

По информации издания, хуже всего ситуация с ракетной программой. ОТРК "Гром-2" или "Сапсан" должен был уже в мае 2023 года массово производиться и уничтожать российскую военную инфраструктуру в глубине вражеской территории.

Напомним, 23 июня в "Укроборонпроме" показали, как восстановили затопленный Т-90 и вернули его в строй.