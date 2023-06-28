Удар по Краматорску: в городе 4 погибших и 42 раненых, среди них ребенок, — Генпрокуратура (видео)

В Офисе генпрокурора заявили, что в эпицентре взрыва также оказались многоквартирные дома, торговые помещения, автомобили, почтовое отделение и другие сооружения.

В результате удара по Краматорску погибли 4 человека, а 42 получили ранения. Об этом заявили в Офисе генпрокурора Украины.

Сообщается, что среди погибших – 17 летняя девушка.

"Ранения различной степени тяжести получили 42 человека, среди которых 8-месячный младенец. Им предоставляется квалифицированная медицинская помощь", — говорится в сообщении.

Кроме того, в генпрокуратуре отметили, что в эпицентре взрыва также оказались многоквартирные дома, торговые помещения, автомобили, почтовое отделение и другие сооружения, в которых вылетели окна, окна и двери.

Еще, как говорится в сообщении, был нанесен ракетный удар по пригороду Беленькое. Там ранения получили 5 человек.

Также глава Донецкой ОВА Павел Кириленко добавил, что российские войска нанесли два ракетных удара по Краматорску с разницей в 30 секунд. Первый удар был нанесен по пригороду Беленькое. А второй ракетный удар уже был нанесен по центру Краматорска.

По словам Кириленко, по пригороду россияне ударили ракетой "Искандер". Какой ракетной ударили по центру Краматорска – пока выясняют специалисты.

Кириленко об ударе по Краматорску

Напомним, 27 июня глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что ВС РФ нанесли удар по Донецкой области двумя ракетами. Начальник Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что "прилет" был в районе кафе, где было "большое скопление людей".

Кроме того, ранее полиция Донецкой области сообщала, что, по предварительным данным, Россия нанесла удар по городу с помощью двух ракет С-300. Одна из ракет попала в кафе, где находились посетители, что привело к обрушению здания. Вторая ракета попала в жилой район поселка Беленькое.