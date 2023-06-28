Железный занавес или распад РФ: на Западе гадают, как закончится война в Украине, — NYT

В материале NYT говорится, что аналитики считают, что война в Украине может закончиться как распадом РФ, так и переговорами, которые в Кремле выдадут за победу.

Многие западные аналитики пытаются предугадать, как именно закончится война в Украине. Обозреватель военной истории Томас Рикс собрал некоторые теории для The New York Times.

Так, историк Сергей Плохий считает, что как бы не закончилась война, украинский народ выйдет из нее более сплоченным, чем когда-либо в современной истории. В то же время, несмотря на свой прогноз украинского национального единства, Плохий утверждает, что Украина потеряет часть своей территории из-за китайско-российской сферы влияния, а разделительная линия представляет собой железный занавес XXI века.

Профессор Центральноевропейского университета в Вене Александр Эткинд уверен, что российское вторжение в Украину – война между поколениями. Так, в высшей власти в Украине в основном находятся люди младше 50 лет. Тогда как в РФ высшие чиновники куда старше. Управляющие путинской Россией, знают, что они не могут конкурировать в постнефтяном мире, и поэтому им угрожают все аспекты современности.

По его мнению, война закончится не только проигрышем Путин, но и в результате развалится Российская Федерация, предполагая, что Чечня и другие регионы ослабят связи с Москвой или вовсе станут независимый.

"В 2005 году Путин лихо назвал распад Советского Союза "великой геополитической катастрофой" 20-го века. Было бы иронично, если бы его война завершила распад Советского Союза", — написал Рикс.

Как считает журналист Оуэн Мэтьюз, война может закончиться только путем переговоров. Путин будет выдавать их победу. Аналитик также предполагает, что даже если глава Кремля впоследствии уйдет от власти, его, вероятно, заменит крайне правый ультранационалист, который будет вести агрессивную политику.

"Война в Украине уже одурачила многих наблюдателей и участников, поэтому нам следует быть осторожными и не слишком доверять каким-либо прогнозам", — написал в своей статье Рикс.

Напомним, что 22 июня экс-депутат Госдумы рассказал, чем для РФ закончится война в Украине. Российский оппозиционный политик и экс-депутат Госдумы Илья Пономарев считает, что украинцы не должны рисковать жизнями и участвовать в свержении режима Путина. По словам экс-депутата Госдумы, это — зона ответственности самих россиян.

Кроме того, еще в апреле оппозиционер из РФ рассказал, чем закончится война в Украине. По мнению экс-депутата Госдумы России Александра Осовцева, освобождение украинского Крыма — ключ к разгрому российской армии. Но при таком раскладе Россия может применить ядерное оружие.