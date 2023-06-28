Сдетонировал боекомплект россиян: в оккупированном Мелитополе слышали серию взрывов, — СМИ

Сообщается, что оккупанты насчитали 6 взрывов, которые были слышны в городе.

В ночь на 28 июня в оккупированном Мелитополе Запорожской области слышали серию взрывов. Об этом сообщил Telegram-канал "РИА Мелитополь".

Так, сообщение появилось в 00:33 ночи.

"А в Мелитополе тем временем громко и звучит сирена с южной стороны", — сказано в сообщении.

Также на Telegram-канале "Гнила черешня" сообщили, что, предположительно, сдетонировал боекомплект российских оккупантов.

"Детонацию слышат в Мелитополе! Это свидетельствует о том, что сработало великорусское певео и горит камыш!" — отметили на канале.

Как отметил российский оккупант Владимир Рогов у себя в Telegram, было слышно 6 взрывов.

"В городе прозвучала серия взрывов. На данный момент речь идет о шести взрывах", — заявил он.

Напомним, что 27 июня спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень заявил, что за сутки ВСУ ликвидировали 84 оккупанта на Таврическом направлении. Так, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны выполнили 1024 огневых задачи.

Кроме того, 27 июня в Бердянске и Приморске сообщают о серии взрывов. По словам советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко, для отражения воздушной атаки российским оккупантам пришлось развернуть силы ПВО.