Ударили "Искандерами": количество жертв обстрела Краматорска возросло, среди погибших есть дети (фото)

Из-под завалов спасатели деблокировали тела 8 погибших, среди которых дети 2008 и 2011 годов рождения. По данным генпрокуратуры, 60 человек получили ранения.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям продолжает разбирать завалы разрушенного в результате атаки ВС РФ здания в Краматорске и искать людей. Известно уже о восьми погибших. Об этом говорится в публикации пресс-службы ГСЧС в соцсетях от 28 июня.

Среди погибших в результате обстрела российских войск есть три ребенка (2008 и 2011 годов рождения). Также известно, что среди раненых есть ребенок 2022 года рождения.

"Спасены три человека", — добавили в ГСЧС.

Генеральный прокурор Андрей Костин сообщил, что в результате удара пострадали 60 человек. Он отметил, что в кафе попала ракета "Искандер".

"Обстрел двумя ракетами "Искандер" осуществили вечером, когда люди только добрались домой после работы. Преступный режим РФ продолжает тактику террора против мирных украинцев. Мы найдем всех, кто отдает преступные приказы, и всех, кто их выполняет. Наказание — неотвратимое", — заявил генпрокурор.

Правоохранители расследуют нарушение россиянами законов и обычаев войны.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко добавил, что на месте нанесенного страной-агрессором удара работают все профильные службы — спасатели, психологи, полицейские, парамедики, взрывотехники, следователи и криминалисты.

"Под завалами еще могут быть люди. Поэтому работы продолжаются", — подчеркнул глава МВД.

Напомним, 27 июня ВС РФ атаковали Донецкую область двумя ракетами, одна из которых попала в кафе в центре Краматорска. Прокуратура сначала информировала, что среди жертв — 17-летняя девушка.

По словам главы Донецкой ОГА Павла Кириленко, в заведении питания на момент удара было "большое скопление людей".