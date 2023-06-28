"Мы были полностью окровавлены": во время обстрела в Краматорске находились семеро иностранцев

ВС РФ ударили ракетой "Искандер" по центру Краматорска. В тот вечер в городе находились колумбийцы, голландцы, фламандец и журналист The Telegraph.

Во время обстрела города Краматорск в Донецкой области пострадали трое граждан Колумбии. Об этом организация Aquanta Ucraina (группа поддержки Украины в Латинской Америке) сообщила журналистам BBC.

В результате удара ВС РФ травмированы основатель организации и колумбийский депутат Серхио Харамильо, писатель Эктор Абад и журналистка Каталина Гомес. В организации отметили, что они получили легкие ранения.

Группу иностранцев сопровождала одна из украинских писательниц, чье имя не разглашается по этическим причинам. Она находится в тяжелом состоянии.

В момент удара в ресторане были голландцы, раздающие в Краматорске картошку

Двое голландцев Френки ван Хинтум и Коэн ван Остен приехали в Краматорск, чтобы бесплатно готовить для украинцев картошку фри. В момент ракетной атаки они ужинали в ресторане в центре Краматорска. Их рассказ о пережитом передали в NOS.

"Мы только закончили есть, когда услышали громкий удар и почувствовали изменение давления воздуха. Мы видели огонь и вещи, которые падали. Мы пытались убежать, но не почувствовали, с какой стороны это произошло", — вспомнил ван Хинтум.

Голландец отметил, что большое количество людей оказалось под завалами.

"Мы больше не могли выйти через вход. Повсюду были обломки. Мы также были полностью окровавлены и в осколках стекла, но в основном у нас были царапины. Там была женщина с ребенком, я ее поднял", — рассказал ван Хинтум.

Также, по данным NOS, в ресторане присутствовал фламандский журналист Арно де Декер, но он ушел из заведения за десять минут до трагедии.

"Это место встречи, куда ходят все. Там едят жители, волонтеры, а также военные", — подчеркнул он.

Журналист услышал ракетные удары из отеля и спрятался от опасности, однако позже вернулся в ресторан.

"От этого ничего не осталось. Я видел тела, которые лежали на земле, и спасателей, которые искали среди завалов", — описал он.

Иностранному журналисту, вероятно, спас жизнь один звонок

Журналист The Telegraph Колин Фриман также незадолго до ракетного удара ужинал в ресторане с переводчиком. Он опубликовал детали того, как пережил обстрел.

"В то время, как почти все другие приличные заведения в основном закрыты, здесь предлагают замечательную пиццу, холодные напитки и желанный отдых от передовой на Донбассе неподалеку", — написал он.

В семь вечера Фриман с переводчиком просматривали меню заведения, когда телефонный звонок заставил их забыть об ужине и ехать на окраину города. Вскоре в городе прогремел громкий взрыв. Военный в разговоре с журналистом предположил, что снаряд мог упасть вблизи ресторана.

"Пока мы вернулись к месту взрыва, спасатели пробирались сквозь огромную кучу дымящихся обломков, вынося на носилках убитых и раненых. Где-то посреди тех обломков, которые пожарные неистово рубили топорами, был стол, за которым мы сидели", — поделился Фриман.

Он отметил, что, если бы звонок не разрушил их планы, они бы с переводчиком как раз съели наполовину свою пиццу в момент удара.

"Среди тех, кого, мы видели, как несли, был молодой официант, который собирался принять наш заказ, когда нас вызвали. Он был весь в крови и выглядел сильно ошарашенным, хотя я с облегчением заметил, что все еще был в сознании", — вспомнил Фриман.

Возле ресторана журналист встретил женщину, друг которой повел в тот вечер в ресторан двух своих дочерей-подростков.

"Они достали его из-под обломков, но я еще не видела ни одной из девочек", — сказала она.

Другая женщина рассказала Фриману, что внутри заведения вблизи печи находится ее сводный брат Никита, которого не могут достать из-под завалов.

"Так случилось, что собеседование, на которое нас вызвали, не сложилось. Но я очень рад, что мы не отказались", — добавил журналист.

Напомним, известно уже о восьми погибших в результате ракетного удара по Краматорску. Среди погибших есть дети. Спасатели продолжают разбирать завалы, под которыми могут быть люди.

ВС РФ совершили обстрел Донецкой области 27 июня. Одна из выпущенных ракет попала в краматорский ресторан, другая — в село Беленькое.