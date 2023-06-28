"Оцифровали и берут у трупа интервью": Кива выдал новую версию о "гибели Буданова" (фото)

Обвиняемый в госизмене экс-нардеп уверяет, что начальник разведки Минобороны погиб более недели назад, а в эфире телемарафона демонстрируют сгенерированные с помощью технологий заявления генерал-майора.

Экс-нардеп-беглец и чуть ли не кандидат наук Илья Кива прокомментировал "гибель" главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова. Одиозный бывший политик заявил, что Буданова оцифровали, а его электронная версия раздает интервью и делает прогнозы. Об этом Кива на полном серьезе написал в своем телеграмм-канале.

"Подумайте, какой уровень п**деца творится в Украине. Взять мертвого человека, оцифровать его и через монтаж брать у трупа интервью, на полном серьезе задавать вопросы, слушать прогнозы и все это на уровне эфиров государственных телеканалов! Что бы все верили: он жив, он здоров и серьезно воспринимали бред, который несет электронная версия. У экс-начальника ГУР Кирилла Буданова недавно было девять дней, скоро уже 40 лет. Я понимаю, что православные обряды Зеленскому чужды, но все же...", — написал Кива.

Далее он двумя словами поздравил украинцев с Днем Конституции, зачеркнув слово "проституции".

В сети украинцы посоветовали Киве, чтобы тот, когда потребляет алкоголь, для своего же добра, не писал больше тексты.

Напомним, что глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, что считает сообщения о своей смерти смешными. Он убежден, что фейки сработали только для так называемых "экспертов", среди которых был Кива.

Ранее сообщалось, что 19 июня Буданов в комментарии Kyiv Post пошутил, что в Украине формируют "спецотряд из бессмертных", который будет приходить к россиянам по ночам и кошмарить их.