"Нужно время": в Сенате США оценили возможность передаче Украине ракет ATACMS

Американский политик Джим Риш отметил, что мировое сообщество должно усилить давление на администрацию президента Джо Байдена для предоставления Киеву вооружения большой дальности.

Американский сенатор-республиканец и сопредседатель сенатского комитета по международным отношениям Джим Риш подтвердил высокую вероятность передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS. Об этом он рассказал 27 июня в интервью для издания "Голос Америки".

На вопрос журналиста издания о том, что возможность передачи Киеву ATACMS упоминается в законопроекте об Оборонном бюджете США и какова вероятность сроков, когда это произойдет, сенатор ответил утвердительно.

"Я думаю, что такая возможность достаточно высока. С самого начала я говорил – дайте Украине все, что стреляет, если это не ядерное оружие. Любое другое оружие, которое у нас есть, должно быть доступно украинцам. Будь то истребители F-16 или ракеты ATACMS – все, что мы имеем", — отметил Риш.

Он подчеркнул, что в вопросе передачи оружия, продолжается давление на администрацию президента США Джо Байдена.

"Конечно, на это нужно время, но мы продолжаем давить на администрацию Байдена, и там уже активизировались, равно как и другие страны активизировались для тех же усилий. Так что ATACMS – это хорошее оружие, Украина должна его получить, и произойти это должно как можно скорее", — отметил американский дипломат.

Передача Киеву ATACMS: обещания и действия

Напомним, в феврале 2023 года, СМИ сообщали, что США не могут передать Киеву дальнобойные ракеты ATACMS из-за их дефицита. По информации журналистов, в Вашингтоне предупредили украинских коллег, что у них нет лишних армейских тактических ракетных систем.

В начале мая министр обороны Украины Алексей Резников объяснил, что Соединенные Штаты не передают Украине дальнобойные ракеты ATACMS, потому что в мире их немного, а также потому что в Белом доме опасаются, что ВСУ могут нанести удар по территории России.

В начале июня американские конгрессмены внесли в парламент резолюцию с призывом к администрации президента США Джо Байдена начать поставки дальнобойных ракет ATACMS в Украину.