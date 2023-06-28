Новосозданную 22-бригаду ВСУ вооружили польскими танками PT-91 Twardy (фото)

Механизированная бригада имеет на вооружении по меньшей мере три версии танков Т-72: Т-72АМТ, модернизированные "Урал" и польские Twardy.

22-я отдельная механизированная бригада ВСУ получила на вооружение польские танки PT-91 Twardy, которые являются глубокой модернизацией советских Т-72. Фотографии опубликовала пресс-служба бригады в фейсбуке.

"Наши танкисты в очередной раз доказывают, что даже в полевых условиях они способны отремонтировать что-либо в своей технике. А как иначе?! Она же помогает гнать оккупанта с родной земли. Верим в Вооруженные Силы Украины!" — подписали фото военные.

На фотографиях показали танки PT-91 Twardy на техобслуживании. Польша в рамках военной помощи передала Украине около двух батальонов модернизированных танков — 60 единиц.

Военные проводят полевой ремонт PT-91 Twardy

PT-91 Twardy — это польская модернизация танка Т-72. В машине обновили ряд систем, в частности, оснастили отечественной динамической системой защиты ERAWA. Заявляется, что она должна с вероятностью 95% защищать от поражения советских ПТУРов и 50% современных бронебойных боеприпасов.

Кроме этого в польские танки установили израильский прицел ночного видения, стабилизатор из Словакии, лазерный дальномер и баллистический вычислитель. Также танк получил мощный двигатель Volya на 850 лошадиных сил.

Польша передала по меньшей мере 60 танков PT-91 Twardy

22-я бригада ВСУ имеет несколько типов Т-72: украинской модернизации Т-72АМТ, которую несколько изменили после начала полномасштабной войны, а также Т-72 "Урал". Его тоже дополнительно модернизировали. И теперь стало известно о наличии польских PT-91 Twardy.

Напомним, 26 июня Т-72 "Урал" неизвестной модификации засветились на вооружении 22-й мехбригады ВСУ.

17 апреля колонну Twardy заметили на одном из полигонов Украины, но тогда было неизвестно, к какой бригаде они принадлежали.