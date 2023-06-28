"Все рухнуло": польский фотограф стал свидетелем ракетной атаки по Краматорску

Польский фотограф сообщил, что российская ракета попала в самый популярный ресторан города, где встречались волонтеры и местные жители. Он отметил, что люди в Краматорске часто игнорируют сигналы воздушной тревоги.

Польский фотограф Войцех Гжендински, проживающий в Украине, стал свидетелем российского ракетного удара по Краматорску. Он рассказал о трагических последствиях, сообщает Polsat News.

"Попали в самый популярный ресторан Краматорска. Это самый большой ресторан Краматорска, место встречи журналистов, волонтеров, местных жителей и военных. Российская ракета попала точно в здание ресторана", — сказал Войцех Гжендински.

В пиццерии часто встречались не только местные жители, но и приезжие. Это заведение очень популярно, отсюда и большое количество жертв.

"Все рухнуло. В главном зале рухнул потолок, который похоронил всех внутри, — сказал Гжендински.

Фотограф Войцех Гжендински опубликовал фото последствий ракетного удара по Краматорску на своей странице в Facebook:

фото: Войцех Гжендински Фото: facebook.com/wojciech.grzedzinski

фото: Войцех Гжендински Фото: facebook.com/wojciech.grzedzinski

фото: Войцех Гжендински Фото: facebook.com/wojciech.grzedzinski

фото: Войцех Гжендински Фото: facebook.com/wojciech.grzedzinski

Находившийся в Краматорске польский фотограф признался, что, несмотря на постоянные сообщения властей, местные жители редко реагируют на сирены тревоги.

"Здесь практически постоянно слышны сигналы воздушной тревоги. На самом деле, если бы люди прятались на каждую сирену, у них вообще не было бы шансов функционировать. Люди просто не реагируют на это", — добавил он.

Удар по Краматорску 27 июня

Вечером 27 июня российские оккупанты ударили двумя ракетами из зенитного комплекса С-300 по центру Краматорска. Один из снарядов попал в пиццерию в центре города, в которой находилось много людей. Сразу было известно о трех погибших и более двух десятках пострадавших, среди которых были иностранцы. Затем количество погибших и раненых начало расти.

Как сообщили в МВД, в настоящее время известно о 11 погибших, среди которых три ребенка. Также пострадали 56 человек, в том числе ребенок. Еще 7 человек были спасены.

Поисково-спасательные работы на месте попадания российской ракеты продолжаются.

Полиция Донецкой области сообщила, что по предварительным данным, Россия нанесла удар по городу с помощью двух ракет С-300. Кроме здания кафе также пострадали частные дома. Спасатели выехали на место происшествия и сразу приступили к разбору завалов, находя под обломками тела погибших.

Среди погибших были сестры-близняшки Юлия и Анна Аксенченко, которым в сентябре исполнилось бы 15 лет. Также по данным генпрокуратуры, среди раненых есть ребенок 2022 года рождения.