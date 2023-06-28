Почти в полтора раза: Россия усилила обстрелы Украины за последнюю неделю (инфографика)

В Минобороны Украины утверждают, что за последнюю неделю россияне начали активнее использовать ракеты и дроны-камикадзе.

28 июня в "Милитари Медиа Центре" при Министерстве обороны Украины заявили о росте количества ракет и ударных дронов, которыми Россия обстреливает украинскую территорию. В частности, количество ракет выросло в 1,6 раз, говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице Facebook центра.

Специалисты медийного центра подсчитали количество ракет различных типов и количество дронов-камикадзе, которыми РФ била по Украине. После этого сравнили два периода — последнюю неделю и предыдущую.

Статистика ракет:

с 14 по 20 июня 2023 года — 45 шт;

с 21 по 27 июня 2023 года — 74 шт.

То есть ракет стало больше в 1,6 раз.

Статистика дронов-камикадзе:

с 14 по 20 июня 2023 года — 44 шт;

с 21 по 27 июня 2023 года — 61 шт.

То есть дронов-камикадзе стало больше в 1,4 раза.

На инфографике, которую создали в медиацентре Минобороны, наглядно видно, насколько существенно изменилось количество снарядов, выпущенных Россией.

Количество ракетных ударов и атак дронами в течение двух периодов: 14-20.06.23 и 21-26.06.23 (данные Минобороны Украины)

В завершение медийщики отметили: запрещено публиковать в соцсетях любую информацию о работе украинского ПВО.

Отметим, представители Воздушных сил ВСУ регулярно отчитываются о количестве ракет и дронов, выпущенных армией России, и об успехах украинского ПВО. Например, 16 июня противник выпустил 7 снарядов различных типов — все были уничтожены.

Именно 16 июня Киев посетил президент ЮАР Сирил Рамафоса: сначала его представитель заявил, что в столице было все спокойно, но потом признал — атака была, от нее прятались в укрытии.

23 июня армия РФ атаковала аэродром в Хмельницкой области. Было выпущено 13 ракет — все сбили, причем большинство — в небе над Хмельницкой областью.