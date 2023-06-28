Перехватили стратегическую инициативу: Залужный рассказал генералу США об успехах ВСУ

Главнокомандующий ВСУ отметил, что украинские военные руководят развитием событий на линии фронта и продолжают наступление.

28 июня Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пообщался с главой Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли. Украинский генерал рассказал об успешных действиях украинской армии, которые перехватили стратегическую инициативу на линии фронта. Сообщение опубликовано на официальной странице Facebook Главнокомандующего.

В заметке приводятся основные темы разговора.

Первая часть — об успехах ВСУ:

ВСУ перехватили стратегическую инициативу;

есть определенное продвижение украинских Сил обороны и продолжаются наступательные действия.

Вторая часть — о действиях противника:

армия РФ несет потери и оказывает сопротивление наступательным действиям ВСУ;

чтобы остановить продвижение украинских войск, враг "минирует местность".

Описав события на фронте, Главнокомандующий объяснил, в каком именно снаряжении нуждаются ВСУ — какое нужно оружие, боеприпасы, средства разминирования.

Отметим, США раз или дважды в месяц объявляют о выделении очередного пакета военной помощи Украине. О крайнем пакете сообщили 27 июня: в него вошли дополнительные боеприпасы для ПВО, бронемашины, а также — средства разминирования.

Между тем до сих пор правительство президента Джо Байдена не решилось передать Украине ракеты ATACMS, — но сенатор Джим Риш намекнул, что решение — вполне возможно.

Ракеты ATACMS способны попасть в цель на расстоянии 300 км и лететь со скоростью 1500 м/с — они достанут до оккупированного Крыма. Министр обороны Украины Алексей Резников в мае 2023 года объяснил, почему эти снаряды не получает ВСУ: причина — опасения, что они "ударят не туда".

Напоминаем, 28 июня Резников анонсировал "главные события", которые следует ожидать во время контрнаступления ВСУ: заверил, что их невозможно не заметить.

Тем временем командир 47-й бригады ВСУ Валерий Маркус рассказал о штурме позиций армии РФ, которые провели украинские бойцы. По словам Маркуса, узкая траншея была усыпана телами врагов.