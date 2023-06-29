Бунт Пригожина: ЧВК "Вагнер" продолжат операции в Африке, но под другим руководством, — СМИ

Москва срочно отправила в ряд африканских стран дипломатов, чтобы убедить партнеров в том, что наемники продолжат деятельность под другим началом. Однако после 24 июня деловая репутация ЧВК "Вагнер", как организации, полностью уничтожена.

Россия начала активно связываться с партнерами в Африке и на Ближнем Востоке после организованного руководителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным военного мятежа. Кремль пытается убедить своих партнеров в этих регионах, что операции ЧВК там будут продолжаться, но уже под другим руководством. Об этом со ссылкой на свои источники пишет издание Wall Street Journal.

Авторы публикации отмечают, что российская власть, которая годами отвергала свою причастность к ЧВК "Вагнера", по сути признала факт финансирования этого вооруженного формирования. На фоне последних событий теперь Кремль пытается убедить своих партнеров в Африке и на Ближнем Востоке, что "вагнеровцы" смогут продолжить деятельность, но под другим началом.

Для этого дипломаты из Министерства иностранных дел РФ в срочном порядке вылетели в Сирию, ЦАР и Мали, которые, по данным издания, пытаются перехватить сеть "Вагнера" в этих странах.

"Россия, судя по всему, пытается присвоить большую сеть наемников Пригожина, но пока неясно, насколько это возможно и как быстро сможет это произойти", — пишут обозреватели.

Реальные перспективы ЧВК "Вагнер"

Между тем такие перспективы могут и не быть реализованы. Существует мнение, что подняв против Кремля, то есть фактически против реального владельца, вооруженный мятеж "вагнеровцы" полностью утратили свою деловую репутацию. Дело в том, что история знает немало случаев, когда наемники принимали участие в разного рода мятежах и госпереворотах, поэтому для заказчика вопрос личной безопасности всегда стоит на первом месте.

Поэтому в силу случившегося в России, никто ЧВК "Вагнер", как организацию, нанимать на работу за пределами РФ, скорее, не станет. Этому уже есть предпосылки — как сообщили в Financial Times, власти Центральноафриканской Республики примут вместо ЧВК "Вагнер" любые другие силы, которые решит направить Москва.

"Если Москва решит их отозвать и прислать нам "бетховенов" или "моцартов", а не вагнеровцев, они у нас будут", — заявил советник президента страны.

При этом глава российского МИД Сергей Лавров пытается убедить, что после 24 июня отношения России с Африканскими странами не поменялись. По его словам, там продолжают работать несколько сотен российских военных в качестве инструкторов.

"По их просьбе несколько сотен военнослужащих работают, скажем, в Центрально-Африканской Республике в качестве инструкторов. Эта работа, конечно же, будет продолжена", — заявил Лавров.

Ранее сообщалось, что по мнению аналитиков из Института изучения войны военный мятеж куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина уже оказывает влияние на структуру военного командования ВС РФ. Сообщается о масштабных чистках командного состава вооруженных сил. В частности в роли "козла отпущения" Кремль может использовать генерала армии РФ Сергея Суровикина, о котором Пригожин в свое время отозвался в положительном ключе на фоне острой критики главы Минобороны РФ Сергея Шойгу.