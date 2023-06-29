В Мелитополе прогремели 6 взрывов: мэр рассказал, куда "прилетело" к оккупантам

ВСУ, по словам Ивана Федорова, повредили логистику ВС РФ в городе и попали в депо, на территории которого оккупанты размещали свой транспорт.

Во временно оккупированном Мелитополе прогремели несколько взрывов. Российская ПВО пыталась сбить ракеты, но не попала. Об этом в эфире телемарафона 29 июня сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, "прилеты" начались около полуночи 28 июня. Продолжались они в 10 утра, и закончился день для врага со взрывами, которые прозвучали около 20:00 вечера.

"Для оккупантов сложилась сверхнапряженная ситуация. Есть последствия для нашего гражданского населения из-за дырявой ПВО врага. Вчера обломки вражеской ПВО упали в центральном парке культуры имени Горького в Мелитополе. Но также вчера были последствия и для депо, которое враг использует для логистики и поставки боеприпасов из временно оккупированного Крыма. И сейчас немного не будет применяться это депо и тот транспорт, который там есть — тепловозы, электровозы", — рассказал городской голова.

Также взрывы прогремели на территории военной базы, которую враг захватил в авиагородке и вблизи поселка Константиновка, где было скопление вражеских войск.

"Мы видим такую тенденцию — враг считает наш город глубоким тылом для себя, но вчерашний день показал, что не может он считать его таким и точно будет уничтожаться вражеская мощь. А еще одна иллюстрация что происходило вчера — это несмотря на то, что враг пытается погасить то сопротивление, которое оказывается на временно оккупированной Мелитопольщине, оно все равно есть — наши спецслужбы точно знают обо всем, что происходит на территории временно оккупированного Мелитополя и врагу точно не удастся сломать наше сопротивление", — заявил Федоров.

Он добавил, что в Запорожье в последние недели усилились репрессии, и российские оккупанты пытаются сделать все возможное, чтобы остановить сопротивление.

Федоров сообщил, что после того, как оккупанты убили в Бердянске двух 16-летних подростков, они начали больше проверять детей.

"Сегодня особое внимание детям, они проверяют их телефоны. А дети подписаны на украинские телеграм-каналы, чтобы мониторить ситуацию. Далее происходит разговор с родителями в комендатуре, и знаем случаи, когда семьи депортируют из-за проукраинской позиции их детей. Ранее их депортировали на территорию подконтрольную Украине, а сегодня их депортируют на территорию РФ. Недавно произошел случай, люди видели, как в 6 утра враги выводили из квартиры мужчину, который на всю улицу кричал "Слава Украине", — рассказал Федоров.

Напомним, что 28 июня в оккупированном российскими войсками Мелитополе прогремели взрывы. В небе виднелись следы работы вражеской ПВО. Россияне сообщили, что сбили все ракеты ВСУ.

Ранее сообщалось, что кроме 16-летних Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова, российские оккупанты убили 24-летнего товароведа из Бердянска Егора Демченко.