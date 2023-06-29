Первым поддержал оккупантов: топ-коллаборант на Запорожье Балицкий получил 15 лет, — СБУ
Украинский суд решил, что глава оккупационной администрации Запорожской области должен провести за решеткой полтора десятка лет.
29 июня в СБУ сообщили о приговоре суда, который получил коллаборационист и глава оккупационной администрации Запорожской области Евгений Балицкий. За активное сотрудничество с оккупантами он отсидит 15 лет с конфискацией, когда попадет в руки правоохранительных органов Украины. Детали обвинения изложены на официальной странице Facebook учреждения.
Евгений Балицкий осужден заочно, причем в перечне обвинений против него нет государственной измены. Зато есть две другие статьи Уголовного кодекса:
- ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 — коллаборационная деятельность;
- ч. 2 ст. 110 — посягательство на государственную целостность.
Следователи СБУ задокументировали следующие действия коллаборанта Балицкого, который до начала большой войны был нардепом от "Партии регионов":
- первым перешел на сторону российских оккупантов и занял должность гауляйтера части Запорожской области;
- допускал давление, угрозы и шантаж, с помощью которых требовал покорности "новой власти". Во время его управления украинцев бросали в застенки и подвергали репрессиям;
- подавлял силы сопротивления против российских оккупантов;
- приобщился к организации и проведению псевдореферендума, после которого Путин присоединил к РФ часть Запорожской области. В частности, политик создавал фальшивые "избиркомы" и фальсифицировал "результаты";
- после "референдума" поехал в Москву — просил "присоединить" область;
- 30 июня 2022 года лично подписал фейковый "договор" о вхождении Запорожья в РФ.
В заметке СБУ указано, что осуществляются "комплексные меры", чтобы посадить коллаборанта Балицкого за решетку.
Отметим, Евгений Балицкий — 53-летний экс-нардеп, который родился в украинском Мелитополе, но получил гражданство РФ. Впервые стал народным депутатом в 2014 году — прошел в Верховную Раду от "Партии Регионов". После "Революции Достоинства" вновь попал в парламент — как самовыдвиженец. Позже стал депутатом Запорожского областного совета именно от "Оппозиционного блока".
Коллаборационист в своих публичных высказываниях регулярно выступал в поддержку РФ и уверял, что Крым россияне аннексировали законно.
Сейчас Балицкий находится на оккупированной территории Запорожской области. В его Telegram-канале указано, что 29 июня он дал интервью британскому журналисту, который пишет для иранского издания.
Напоминаем, при поддержке Балицкого 27 июня оккупационные власти поставили на воинский учет полторы тысячи жителей Запорожья: теперь им грозит мобилизация в армию РФ.
Кроме того, в мае 2023 года стало известно о так называемом"народном ополчении", которое создают на оккупированных территориях Украины. Задача "ополченцев" — стеречь военные объекты, не увольняясь с основной работы.