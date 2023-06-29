Плата за "пригожинский мятеж": ядерная риторика Лукашенко стала более угрожающей, — Центр инфобезопасности

Согласно выводам аналитиков Центра информационной безопасности, Лукашенко мог получить контроль за российским ядерным оружием.

29 июня в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности проанализировали заявления президента Беларуси Александра Лукашенко относительно ядерного оружия. Из слов диктатора следует, что он действительно якобы контролирует российское ядерное оружие, которое привезли в Беларусь. Анализ риторики Лукашенко размещен в дайджесте в Telegram-канале центра.

В последнее время ядерная риторика президента Беларуси несколько изменилась, отмечают авторы сообщения. В частности она стала более угрожающей. Например, политик заявил, что его подчиненные нарабатывают специальный алгоритм использования ядерного оружия. Особенность алгоритма в том, что оружие используют сразу, как "на нас [на Лукашенко или Беларусь] нападут".

Ранее считалось, что белорусский диктатор не контролирует "красную кнопку". Путин уверял, что тактические ядерные заряды, которые привезли в белорусские хранилища, управляются из Кремля. Между тем Лукашенко говорит так, будто контроль над этими зарядами — у него в руках.

Об изменении ситуации свидетельствует фраза диктатора: он заявил, что, во-первых, это "наше оружие", и, во-вторых, "мы его будем применять".

Исследователи центра отметили, что риторика Лукашенко изменилась после неудачного мятежа путинского повара Евгения Пригожина. Лукашенко якобы уговорил мятежника сдаться, поэтому есть предположение: контроль над "ядеркой" — плата Путина за усмирение "вагнеровцев".

Если предположение верно, то произошла беспрецедентная ситуация. Ранее бывали случаи, когда страна, обладающая ядерным оружием, размещала его на территории других стран. Однако теперь страна, которая заполучила чужое ядерное оружие, заявляет, что будет самостоятельно его использовать, говорится в заключении центра.

Отметим, мятеж Пригожина, который якобы утихомирил Лукашенко, длился два дня — с 24 по 25 июня. В течение этого времени подчиненные Пригожину "вагнеровцы" сбили несколько вертолетов и самолетов армии РФ и приблизились чуть ли не вплотную к Москве. Однако уже 26 числа мятеж закончился: Лукашенко уверял, что это его личная заслуга. Позже стало известно, что часть ЧВК "Вагнера" переберется в Беларусь, туда же направился и Пригожин.

Напоминаем, во время празднования 9 мая Лукашенко прибыл в Москву и показывал, что имеет очень плохое состояние здоровья: его отправили домой на самолете.

После мятежа Пригожина белорусский диктатор активизировался и анонсировал важные заявления: в частности именно тогда разъяснил свою позицию относительно ситуации в РФ и ядерного оружия.