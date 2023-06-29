Под угрозой 300 тысяч человек: в Украине прошли учения на случай теракта на ЗАЭС (фото, видео)

По словам главы МВД Игоря Клименко, подготовка к возможной утечке радиации прошла в трех областях. Было задействовано 8000 человек, 350 единиц спецтранспорта и 400 автобусов для эвакуации.

В четверг, 29 июня, в Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях прошли масштабные учения в связи с угрозой катастрофы на Запорожской атомной электростанции. Об этом написал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в Telegram.

Сообщается, что в пять утра персонал соответствующих служб был поднят по тревоге. Отрабатывались действия на случай утечки радиации из одного из энергоблоков Запорожской АЭС.

В учениях было задействовано примерно 8000 человек, а также 350 единиц спецтранспорта и 400 автобусов для эвакуации. Кроме того, были привлечены около 200 дополнительных патрулей Нацполиции.

Как отмечает Клименко, оккупированная россиянами ЗАЭС несет потенциальную опасность. По самому худшему сценарию обязательной эвакуации подлежат около 300 тысяч людей из Днепропетровской и Запорожской областей.

В МВД отработали эвакуацию населения

Позже глава МВД добавил, что в рамках тренировочных мероприятий были развернуты контрольно-санитарные посты для проверки транспорта. Они предназначены для определения радиационного фона, а также для осмотра и обработки машин и эвакуированных граждан.

В учениях было задействовано примерно 8000 человек

Напомним, что социологический опрос компании Russian Field от 28 июня показал, что 16% граждан Российской Федерации считают применение ядерного оружия против Украины приемлемым.

Фокус также писал о том, чем грозит авария на ЗАЭС и какие регионы в опасности. Согласно оценке эколога Татьяны Тимочко, площадь радиационного заражения в случае взрыва реактора Запорожской АЭС может достичь 2 млн кв. км.