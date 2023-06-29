Отправили в Лефортово: в Москве арестовали гражданку Украины по делу о шпионаже, — росСМИ

В России украинку обвиняют в сборе информации о военных, за что ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Лефортовский суд Москвы на два месяца отправил в СИЗО гражданку Украины по фамилии Ищук, которая была задержана сотрудниками ФСБ во временно оккупированном Луганске за сбор информации о дислокации российских военных. Ее этапировали в столицу РФ для избрания меры пресечения, сообщает ТАСС.

Дело Ищук содержит секретную информацию, в связи с этим суд рассматривал его в закрытом режиме. В отношении гражданки Украины избрана мера пресечения – арест сроком на 1 месяц 30 суток — до 28 августа. Она будет содержаться в СИЗО "Лефортово", будут проведены следственные действия.

Женщину обвиняют в том, что она, руководствуясь личными мотивами, якобы действовала в интересах украинской разведки. Как сообщает росСМИ, украинка осуществила сбор и передачу сведений военного характера — данных о местах дислокации и передвижении подразделений, так называемой, Народной милиции ЛНР и Вооруженных сил РФ.

В России украинке вменяется совершение преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ (шпионаж). Санкция этой статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.

Решение об аресте не вступило в силу и может быть обжаловано.

На данный момент Фокус проверил и не нашел реакции наших дипломатов на этот случай.

Это – не первое задержание украинцев на территории РФ. 21 июня росСМИ сообщали о задержании 44-летнего украинца в Кабардино-Балкарской Республике. Его также подозревают в шпионаже. Тогда сообщалось, что задержанный, якобы, действовал по заданию Службы безопасности Украины, собирал и передавал сведения военного характера для их использования против безопасности РФ.

29 июня Фокус сообщал о том, что в России задержали бабушку-"диверсантку". В российском Санкт-Петербурге пенсионерка попыталась сжечь офис "Сбербанка". Совершить такой "акт" ее убедили мошенники.

Ранее, 21 июня, сообщалось, что в России задержали мужчину за финансовую помощь украинской армии. Мужчина, как считает следствие, переводил личные средства через третьих лиц, проживающих в Украине, для приобретения вооружения и амуниции. Жителю Хабаровского края грозит до 20 лет лишения свободы.