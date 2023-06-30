Решений нет: в Пентагоне не подтверждают планов передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер также прокомментировал ситуацию в РФ после военного мятежа главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

В США не приняли решение о том, чтобы передать Украине ракеты ATACMS, которые могут поражать цели на расстоянии в 300 километров. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер во время брифинга 29 июня.

По его словам, он видел публикацию WSJ, в которой говорится, что в Минобороны США обсуждают возможность предоставления Украине ракет большой дальности действия.

"Скажу, что мне нечего объявлять относительно ATACMS. И мне определенно не известно ни о каких неизбежных решениях, касающихся ATACMS", — заявил Райдер.

Кроме того, как пишет Fox News, Райдер также прокомментировал ситуацию в РФ после военного мятежа главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. По его словам, Минобороны США внимательно следит за тем, что происходит. В первую очередь американская разведка сосредоточена на том, что может вызвать "стратегическую нестабильность".

"На данном этапе мы не видели ничего, что беспокоило бы нас, и, конечно, ничего, что потребовало бы изменения нашей собственной силовой позиции", — сказал он.

Также сообщается, что Райдер не стал комментировать, видел ли Пентагон доказательства того, что ЧВК "Вагнер" хочет сделать Беларусь своей новой базой для операций.

Напомним, в феврале 2023 года, СМИ сообщали, что США не могут передать Киеву дальнобойные ракеты ATACMS из-за их дефицита. Так, в Вашингтоне предупредили украинских коллег, что у них нет лишних армейских тактических ракетных систем.

Кроме того, еще в начале мая 2023 года министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что Соединенные Штаты не передают Украине дальнобойные ракеты ATACMS, потому что в мире их немного, а также потому что в Белом доме опасаются, что ВСУ могут нанести удар по территории России.