С Shahed и С-400: в США прошли учения под сильным влиянием войны в Украине (видео)
Силы специальных операций нескольких стран вместе с американцами имитировали сценарии уничтожения вражеских ЗРК и баз с дронами-камикадзе в тылу врага. По сценарию, одна страна нападает на другую.
Силы специальных операций вместе с другими родами войск завершили учения, которые направлены на подготовку к ведению партизанской войны. Часть сценариев очень сильно напоминала российско-украинскую войну. Об этом сообщает The War Zone.
В Национальной гвардии Западной Вирджинии сообщили о завершении учений Ridge Runner Exercise. Во время них создавали реалистичную и динамичную среду, где могут происходить боевые действия. Среди прочего, боевые действия в тылу врага. Кроме американских военных в учениях принимали участие:
- польское подразделение специальных операций Jednostka Wojskowa Komandosów;
- тероборона Польши;
- британские военные;
- литовские военные;
- латвийские военные.
Кроме того, еще ряд стран-членов и партнеров НАТО направляли на учения наблюдателей, в частности Молдова и Грузия.
Учения также имели имитированные выпуски новостей, представителей местной власти, персонал экстренных служб и другие. В издании отмечают, что некоторые сценарии очень напоминали войну в Украине. Прежде всего из-за того, что отрабатывался сценарий вторжения одной страны в другую. Также были заметны макеты ВС РФ, которые имитировали пусковые ЗРК С-300 и С-400. На них была заметна георгиевская лента и звезда.
В будущем именно силы ССО могут иметь задачи по нейтрализации ПВО врага в вероятном конфликте с РФ или КНР. Также были грубые макеты дронов-камикадзе типа Shahed-136. Их тоже должны уничтожать операторы ССО.
"Это моделирование имеет решающее значение для того, чтобы Америка и наши союзники были подготовлены и готовы справиться с дестабилизирующей тактикой, которую мы видим, как Россия и Китай используют через такие организации, как группа Вагнера", — сказал сенатор Джо Манчин.
Напомним, 28 апреля СМИ писали, что в американском штате Огайо заметили эшелон с российскими макетами ЗРК "Тор" и "С-300".
11 июня ВС РФ похвастались уничтожением украинского танка, но он оказался макетом.