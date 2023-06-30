С Shahed и С-400: в США прошли учения под сильным влиянием войны в Украине (видео)

Силы специальных операций нескольких стран вместе с американцами имитировали сценарии уничтожения вражеских ЗРК и баз с дронами-камикадзе в тылу врага. По сценарию, одна страна нападает на другую.

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Силы специальных операций вместе с другими родами войск завершили учения, которые направлены на подготовку к ведению партизанской войны. Часть сценариев очень сильно напоминала российско-украинскую войну. Об этом сообщает The War Zone.

В Национальной гвардии Западной Вирджинии сообщили о завершении учений Ridge Runner Exercise. Во время них создавали реалистичную и динамичную среду, где могут происходить боевые действия. Среди прочего, боевые действия в тылу врага. Кроме американских военных в учениях принимали участие:

польское подразделение специальных операций Jednostka Wojskowa Komandosów;

тероборона Польши;

британские военные;

литовские военные;

латвийские военные.

Кроме того, еще ряд стран-членов и партнеров НАТО направляли на учения наблюдателей, в частности Молдова и Грузия.

Вероятно, имитатор дрона-камикадзе Shahed-136

Учения также имели имитированные выпуски новостей, представителей местной власти, персонал экстренных служб и другие. В издании отмечают, что некоторые сценарии очень напоминали войну в Украине. Прежде всего из-за того, что отрабатывался сценарий вторжения одной страны в другую. Также были заметны макеты ВС РФ, которые имитировали пусковые ЗРК С-300 и С-400. На них была заметна георгиевская лента и звезда.

Грубый макет С-300 или С-400 с георгиевской лентой Боец ВСУ на фоне уничтоженного российского ЗРК с такими же обозначениями, что и на макете

В будущем именно силы ССО могут иметь задачи по нейтрализации ПВО врага в вероятном конфликте с РФ или КНР. Также были грубые макеты дронов-камикадзе типа Shahed-136. Их тоже должны уничтожать операторы ССО.

"Это моделирование имеет решающее значение для того, чтобы Америка и наши союзники были подготовлены и готовы справиться с дестабилизирующей тактикой, которую мы видим, как Россия и Китай используют через такие организации, как группа Вагнера", — сказал сенатор Джо Манчин.

Напомним, 28 апреля СМИ писали, что в американском штате Огайо заметили эшелон с российскими макетами ЗРК "Тор" и "С-300".

11 июня ВС РФ похвастались уничтожением украинского танка, но он оказался макетом.