З Shahed та С-400: в США відбулися навчання під сильним впливом війни в Україні (відео)

Сили спеціальних операцій декількох країн разом з американцями імітували сценарії знищення ворожих ЗРК та баз з дронами-камікадзе в тилу ворога. За сценарієм, одна країна нападає на іншу.

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Сили спеціальних операцій разом з іншими родами військ завершили навчання, які спрямовані на підготовку до ведення партизанської війни. Частина сценаріїв дуже сильно нагадувала російсько-українську війну. Про це повідомляє The War Zone.

У Національній гвардії Західної Вірджинії повідомили про завершення навчань Ridge Runner Exercise. Під час них створювали реалістичне та динамічне середовище, де можуть відбуватись бойові дії. Серед іншого, бойові дії в тилу ворога. Окрім американських військових у навчаннях брали участь:

польський підрозділ спеціальних операцій Jednostka Wojskowa Komandosów;

тероборона Польщі;

британські військові;

литовські військові;

латвійські військові.

Окрім того, ще низка країн-членів та партнерів НАТО направляли на навчання спостерігачів, зокрема Молдова та Грузія.

Ймовірно, імітатор дрона-камікадзе Shahed-136

Навчання також мали імітовані випуски новин, представників місцевої влади, персонал екстрених служб та інші. У виданні зазначають, що деякі сценарії дуже нагадували війну в Україні. Насамперед через те, що відпрацьовувався сценарій вторгнення однієї країни в іншу. Також були помітні макети ЗС РФ, які імітували пускові ЗРК С-300 та С-400. На них була помітна георгіївська стрічка та зірка.

Грубий макет С-300 чи С-400 з георгіївською стрічкою Боєць ЗСУ на фоні знищеного російського ЗРК з такими ж позначками, що і на макеті

У майбутньому саме сили ССО можуть мати завдання з нейтралізації ППО ворога в ймовірному конфлікті з РФ чи КНР. Також були грубі макети дронів-камікадзе типу Shahed-136. Їх теж мають знищувати оператори ССО.

"Це моделювання має вирішальне значення для того, щоб Америка та наші союзники були підготовлені та готові впоратися з дестабілізаційною тактикою, яку ми бачимо, як Росія та Китай використовують через такі організації, як група Вагнера", — сказав сенатор Джо Манчін.

Нагадаємо, 28 квітня ЗМІ писали, що в американському штаті Огайо помітили ешелон з російськими макетами ЗРК "Тор" та "С-300".

11 червня ЗС РФ похвалилися знищенням українського танка, але він виявився макетом.