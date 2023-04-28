В американському штаті Огайо помітили ешелон з російськими ЗРК "Тор" та "С-300" (фото)
Невідомо, хто є власником комплексів ППО, та ймовірно, вони є високоякісними макетами.
На залізничній станції Norfolk-Southern у Белвʼю, штат Огайо помітили ешелон з двома зенітно-ракетними комплексами С-300 та Тор-М1. Про це повідомляє The War Zone.
На ешелоні було помітно чотири одиниці техніки, з яких два чи більше можуть бути високоясними макетами. Точні власники або кому належать зенітно-ракетні комплекси наразі невідомо.
Одна з машин виглядає як Тор-М1 разом з транспортно-монтажно-пусковою установкою 5П85С, яка також повʼязана з кількома системами С-300. Друга машина схожа на мобільний радар відстеження та наведення 5N63 та 30N6, який класифікується у НАТО як Flap Lid.
С-300 — це ЗРК великого радіуса дії, яка здатна знищувати певні типи цілей. Також російські війська їх використовують для ударів по наземних цілях спеціальною версією ракети "земля-земля". Існує декілька варіантів С-300, які у РФ виробляють і досі.
А Тор-М1 — це також ЗРК, але малого радіуса дії. Він має два радари, один для захоплення цілей, а інший для відстеження та ураження. На борті може бути до восьми ракет.
Однак, що принаймні частина ешелону є макетами говорить про те, що вантажівка не має шин. Крім того, вони мають щось схоже на фіксовані опори, яких немає на реальних зразках обох транспортних засобів.
Також вони схожі на макети, які замовляли ВПС США 4 роки тому. Однак незрозуміло, чи ВПС зрештою завершили придбання. Щодо Тор-М1, то тут до кінця невідомо, чи це є макет, бо ВПС США мають у своєму розпорядженні один ЗРК Тор-М2, який використовується для випробувань та тестувань. Є деякі ключові візуальні ознаки, які вказують на те, що це макети, наприклад, відмінності в конструкції їхніх радарів стеження порівняно з відомими реальними зразками.
Макети в США створює каліфорнійська компанія OPFOR Solutions, зокрема, для ЗРК Тор. Тому видання звернулось до підприємства, щоб дізнатися, чи вони зробили ці макети.
Нагадаємо, 19 квітня у Пентагоні назвали кінцевий пункт для російського танка Т-90А в штаті Луїзіана.
18 квітня американський танкіст написав, що російський Т-90А — це повний мотлох через жахливий технічний стан.