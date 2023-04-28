В американському штаті Огайо помітили ешелон з російськими ЗРК "Тор" та "С-300" (фото)

Невідомо, хто є власником комплексів ППО, та ймовірно, вони є високоякісними макетами.

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На залізничній станції Norfolk-Southern у Белвʼю, штат Огайо помітили ешелон з двома зенітно-ракетними комплексами С-300 та Тор-М1. Про це повідомляє The War Zone.

На ешелоні було помітно чотири одиниці техніки, з яких два чи більше можуть бути високоясними макетами. Точні власники або кому належать зенітно-ракетні комплекси наразі невідомо.

Одна з машин виглядає як Тор-М1 разом з транспортно-монтажно-пусковою установкою 5П85С, яка також повʼязана з кількома системами С-300. Друга машина схожа на мобільний радар відстеження та наведення 5N63 та 30N6, який класифікується у НАТО як Flap Lid.

С-300 — це ЗРК великого радіуса дії, яка здатна знищувати певні типи цілей. Також російські війська їх використовують для ударів по наземних цілях спеціальною версією ракети "земля-земля". Існує декілька варіантів С-300, які у РФ виробляють і досі.

А Тор-М1 — це також ЗРК, але малого радіуса дії. Він має два радари, один для захоплення цілей, а інший для відстеження та ураження. На борті може бути до восьми ракет.

Однак, що принаймні частина ешелону є макетами говорить про те, що вантажівка не має шин. Крім того, вони мають щось схоже на фіксовані опори, яких немає на реальних зразках обох транспортних засобів.

Ймовірно, макети ЗРК С-300 та ЗРК Тор Ймовірно, макети ЗРК С-300 та ЗРК Тор Реальний ЗРК Тор-М2

Також вони схожі на макети, які замовляли ВПС США 4 роки тому. Однак незрозуміло, чи ВПС зрештою завершили придбання. Щодо Тор-М1, то тут до кінця невідомо, чи це є макет, бо ВПС США мають у своєму розпорядженні один ЗРК Тор-М2, який використовується для випробувань та тестувань. Є деякі ключові візуальні ознаки, які вказують на те, що це макети, наприклад, відмінності в конструкції їхніх радарів стеження порівняно з відомими реальними зразками.

Макети в США створює каліфорнійська компанія OPFOR Solutions, зокрема, для ЗРК Тор. Тому видання звернулось до підприємства, щоб дізнатися, чи вони зробили ці макети.

Нагадаємо, 19 квітня у Пентагоні назвали кінцевий пункт для російського танка Т-90А в штаті Луїзіана.

18 квітня американський танкіст написав, що російський Т-90А — це повний мотлох через жахливий технічний стан.