У Пентагоні назвали кінцевий пункт для російського танка Т-90А в Луїзіані (фото)

Танк довелося тимчасово залишити на стоянці для тягачів через поломку вантажівки, яка має доставити Т-90А в Абердинський випробувальний центр армії США.

Related video

На зупинці вантажівок у штаті Луїзіана вже декілька днів стоїть російський танк Т-90А, який, найімовірніше, затрофеїли бійці ЗСУ. Пентагон назвав, куди прямує бронетехніка. Про це повідомляє The War Zone.

У Міноборони США підкреслили, що танк не має загрози для населення, оскільки він транспортується без боєприпасів, а елементи динамічного захисту без вибухівки. Представниця Пентагону Сью Гоф у листі виданню також назвала, куди прямує танк, — полігон "Абердин" у штаті Меріленд.

Адреса кінцевого отримувача

Через технічну несправність тягача Т-90А довелося залишити на стоянці для тягачів у сільській місцевості Роанок. Водночас у виданні зазначають, що на гарматі позначено отримувача "посилки" — це Абердинський випробувальний центр армії США за адресою 358, 6850 Lanyard RD, Aberdeen Proving Group. На офіційному сайті центру пишуть, що вони є провідною агенцією Міноборони США з тестування вразливих місць у разі прямої стрільби та бойової стрільби. В ньому проводяться різні випробування та моделювання бойових дій для передачі даних армії США. Є найстарішим і водночас найінноваційнішим випробувальним центром армії США.

Із танка зняли частину озброєння та захисту

Водночас в Пентагоні не стали розкривати, що буде з танком, а також підтверджувати інформацію, що українські військові захопили російський Т-90А восени 2022 року. Коментувати відмовилися з огляду міркувань безпеки. У виданні припускають, що танк використають для руйнівних випробувань, наприклад, для тестування різної зброї проти нього. Також його можуть використати для ознайомлення військ із іноземним обладнанням.

Нагадаємо, 18 квітня американський танкіст написав, що російський Т-90А — це повний мотлох через жахливий технічний стан.

13 квітня в соцмережах опублікували фотографію трофейного танка Т-90А, який привезли у штат Луїзіана.