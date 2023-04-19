В Пентагоне назвали конечный пункт для российского танка Т-90А в Луизиане (фото)

Танк пришлось временно оставить на стоянке для тягачей из-за поломки грузовика, который должен доставить Т-90А в Абердинский испытательный центр армии США.

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На остановке грузовиков в штате Луизиана уже несколько дней стоит российский танк Т-90А, который скорее всего, был затрофеен бойцами ВСУ. Пентагон назвал, куда следует бронетехника. Об этом сообщает The War Zone.

В Минобороны США подчеркнули, что танк не угрожает населению, поскольку он транспортируется без боеприпасов, а элементы динамической защиты без взрывчатки. Представитель Пентагона Сью Гоф в письме изданию также назвала, куда следует танк — полигон Абердин в штате Мэриленд.

Адрес конечного получателя

Из-за технической неисправности тягача Т-90А пришлось оставить на стоянке для тягачей в сельской местности Роанок. При этом в издании отмечают, что на пушке обозначен получатель "посылки" — это Абердинский испытательный центр армии США по адресу 358, 6850 Lanyard RD, Aberdeen Proving Group. На официальном сайте центра пишут, что они являются ведущим агентством Минобороны США по тестированию уязвимых мест при прямой и боевой стрельбе. В нем проводятся разные испытания и моделирование боевых действий для передачи данных армии США. Является самым старым и одновременно инновационным испытательным центром армии США.

С танка сняли часть вооружения и защиты

При этом в Пентагоне не стали раскрывать, что будет с танком, а также подтверждать информацию о том, что украинские военные захватили российский Т-90А осенью 2022 года. Комментировать отказались из-за соображений безопасности. В издании предполагают, что танк используют для разрушительных испытаний, например, для тестирования различного оружия против него. Также он может использоваться для ознакомления войск с иностранным оборудованием.

Напомним, 18 апреля американский танкист написал, что российский Т-90А — это полный хлам из-за ужасного технического состояния.

13 апреля в соцсетях опубликовали фотографию трофейного танка Т-90А, который привезли в штат Луизиана.