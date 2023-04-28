В американском штате Огайо заметили эшелон с российскими ЗРК "Тор" и "С-300" (фото)

Неизвестно, кто владеет комплексами ПВО, но вероятно, они являются высококачественными макетами.

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На железнодорожной станции Norfolk-Southern в Белвью, штат Огайо был замечен эшелон с двумя зенитно-ракетными комплексами С-300 и Тор-М1. Об этом сообщает The War Zone.

На эшелоне было видно четыре единицы техники, из которых два или более могут быть высококачественными макетами. Точные владельцы, или кому принадлежат зенитно-ракетные комплексы, пока неизвестно.

Одна из машин выглядит как Тор-М1 вместе с транспортно-монтажно-пусковой установкой 5П85С, также связанной с несколькими системами С-300. Вторая машина похожа на мобильный радар отслеживания и наведения 5N63 и 30N6, который классифицируется в НАТО как Flap Lid.

С-300 – это ЗРК большого радиуса действия, способная уничтожать определенные типы целей. Также российские войска используют для ударов по наземным целям специальной версией ракеты "земля-земля". Существует несколько вариантов С-300, которые в РФ производят до сих пор.

А Тор-М1 — это ЗРК, но малого радиуса действия. У него два радара, один для захвата целей, а другой для отслеживания и поражения. На борту может быть до восьми ракет.

О том, что по крайней мере часть эшелона являются макетами, говорит, что у грузовика нет шин. Кроме того, у них есть что-то похожее на фиксированные опоры, которых нет на реальных образцах обоих транспортных средств.

Вероятно, макеты ЗРК С-300 и ЗРК Тор Вероятно, макеты ЗРК С-300 и ЗРК Тор Реальный ЗРК Тор-М2

Также они похожи на макеты, заказываемые ВВС США 4 года назад. Однако непонятно, завершили ли ВВС в конце концов приобретение. Что касается Тор-М1, то здесь до конца неизвестно, макет ли это, потому что ВВС США располагают одним ЗРК Тор-М2, который используется для испытаний и тестирований. Есть некоторые ключевые визуальные признаки, указывающие на то, что это макеты, например, отличия в конструкции их радаров слежения по сравнению с известными реальными образцами.

Макеты в США создает калифорнийская компания OPFOR Solutions, в частности для ЗРК Тор. Поэтому издание обратилось к предприятию, чтобы узнать, сделали ли они эти макеты.

Напомним, 19 апреля в Пентагоне назвали конечный пункт для российского танка Т-90А в штате Луизиана.

18 апреля американский танкист написал, что российский Т-90А — это полный хлам из-за ужасного технического состояния.