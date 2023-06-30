Ночная атака дронами и С-300: Воздушные силы ВСУ сбили 10 "шахедов" (фото)

Пуск иранских беспилотников осуществлялся с побережья Азовского моря. Целями ВС РФ, по данным командования, были военные и инфраструктурные объекты.

Российские оккупанты в ночь на 30 июня атаковали Украину с юго-восточного направления ракетами и дронами-камикадзе иранского производства. Силы ПВО сбили 10 беспилотников. Об этом в пятницу, 30 июня сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

"Враг наносил удары 13 дронами-камикадзе иранского производства "Shahed-136/131" с восточного побережья Азовского моря (Приморско – Ахтарск) и 4 зенитными управляемыми ракетами с ЗРК С-300", — указано в сообщении.

По информации Воздушных сил, средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил и ПВО других составляющих Сил обороны Украины было уничтожено 10 из 13 ударных дронов "Shahed-136/131".

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Также ведомство Сил обороны сообщает, что армия РФ атаковала военные и инфраструктурные объекты в Запорожской области.

"Предварительно без жертв, о последствиях сообщат местные военные администрации", — указано в сообщении.

Напомним, 27 июня, Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по Донецкой области двумя ракетами. Одна из ракет попала в заведение питания в центре Краматорска, второй удар пришелся по селу Беленькое.

Также напомним, 29 июня российские оккупанты нанесли удар по местному "Пункту незламності" в Херсоне, куда люди приходили на получением гуманитарной помощи. В результате атаки погибли двое людей, еще два человека были госпитализированы с ранениями средней тяжести.