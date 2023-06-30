"Это не шоу": Залужный рассказал, почему контрнаступление идет не так быстро, как хотелось

По словам главнокомандующего ВСУ, его крайне раздражает негативная реакция на то, как продвигаются на фронте украинские защитники. Это можно было значительно ускорить, если бы Запад активнее принимал решения о поставках оружия.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поделился некоторыми подробностями контрнаступления украинских войск, а также высказался об ожидании общественности от него. Об этом он рассказал в новом интервью изданию The Washington Post 30 июня.

По его словам, украинские военные расплачиваются за освобожденные территории своими жизнями. Каждый освобожденный метр земли пропитан кровью, поэтому главнокомандующего очень раздражают комментарии о том, что продвижение идет намного медленнее, чем ожидалось.

Наши военные ежедневно успешно продвигаются и это уже позитивный знак, даже если это всего 500 метров.

"Это не шоу. Это не шоу, за которым наблюдает весь мир, на которое делают ставки или что-то подобное. Каждый день, каждый метр дается кровью. Да, возможно, не так быстро, как хотелось бы участникам шоу, наблюдателям, но это их проблема", — говорится в сообщении.

Отдельный сигнал Валерий Залужный отправил западным союзникам, которые медлят с поставками вооружения и техники. Украина нуждается в большем количестве каждого вида оружия, а также сильно могло бы помочь преимущество в воздухе — речь об истребителях F-16. После этого контрнаступление могло бы пойти намного быстрее.

У главнокомандующего ВСУ есть специальный экран, где он может посмотреть, что находится в воздухе рядом с Украиной — в частности на западной границе.

"Количество самолетов, которые дежурят у наших западных границ, вдвое превышает количество российских самолетов, которые разрушают наши позиции. Почему мы не можем взять хотя бы треть оттуда и перебросить сюда?" — говорится в сообщении.

Напомним, 30 июня аналитики из ISW сообщили, что ВСУ захватили стратегическую инициативу под Бахмутом. За прошедшие сутки украинские войска достигли успеха на Бахмутском направлении, из-за чего россиянам пришлось отступать. ВС РФ проводили наступательные действия на линии Авдеевка-Донецк.