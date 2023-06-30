"Приведет к техногенной катастрофе": Буданов рассказал о планах России по взрыву ЗАЭС

По словам главы ГУР, РФ с технической точки зрения полностью подготовилась к возможной катастрофе на Запорожской атомной электростанции.

Российские оккупанты создали все условия для проведения теракта на Запорожской АЭС. Если они примут такое решение, то, вероятнее всего, удар придется на пруд-охладитель рядом со станцией. Об этом рассказал руководитель украинской разведки Кирилл Буданов в интервью War Zone.

"Если решение будет принято, часть станции, которую они, скорее всего, взорвут, — это искусственный пруд на территории станции, обеспечивающий охлаждение", — отметил он.

Согласно высказыванию Буданова, РФ стремится создать непредотвратимую катастрофу. Именно поэтому предполагается, что празработанный направлен на нарушение связи в системе охлаждения, что приведет к серьезным последствиям.

"Впоследствии это приведет к ситуации техногенной катастрофы, которую никто не сможет остановить или смягчить. Потому что поисково-спасательные операции в зоне боевых действий невозможны", — пояснил глава разведки.

Однако Буданов подчеркнул, что Россия, с технической точки зрения, полностью подготовилась к возможной техногенной катастрофе на Запорожской атомной электростанции.

"Они подготовили все необходимое для создания искусственной технологической, техногенной катастрофы. Они к этому полностью готовы", — отметил Буданов.

Напомним, что 29 июня, в Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях состоялись масштабные учения в связи с угрозой катастрофы на ЗАЭС. По наихудшему сценарию обязательной эвакуации подлежат около 300 тысяч человек из Днепропетровской и Запорожской областей.

Также отметим, что российские оккупанты уменьшают присутствие на территории ЗАЭС в оккупированном Энергодаре из-за того, что получили соответствующее распоряжение.