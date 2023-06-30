Бойцы ВСУ с помощью дрона уничтожили "загадочный" комплекс наблюдения "Муром" (видео)

Автономный комплекс наблюдения "Муром" был уничтожен на Донецком направлении. Такие станции опасны тем, что дают возможность противнику корректировать артиллерийские удары и сопровождают группы диверсантов.

Украинские защитники "ослепили" противника, уничтожив автономный комплекс наблюдения "Муром". Для этого бойцы Сил обороны использовали разведывательный БПЛА и дрон-камикадзе. Видео опубликовано 30 июня в социальных сетях, передает Фокус.

В публикации говорится, что наблюдательный комплекс противника был уничтожен специалистами подразделения "Свобода" Национальной гвардии на территории Донецкой области. На кадрах можно увидеть, что враг разместил оборудование на трубе производственного комплекса.

"Подразделение Свобода уничтожило наблюдательный комплекс "Муром" с помощью FPV дрона-камикадзе на Донецком направлении", — говорится в сообщении.

Комплексы опасны тем, что дают возможность противнику корректировать артиллерийские обстрелы, а также сопровождают российские ДРГ.

Ранее мы писали, что оккупанты начали активно применять комплексы наблюдения "Муром-П" на передовой, устанавливая его на высотных объектах. Это оборудование предназначено для визуального наблюдения и способно автономно высматривать живую силу и технику. Устройство оснащено оптической камерой с хорошим зумом, которая различает человека на расстоянии до 10 км.

26 июня бойцы 103 отдельной бригады Сил территориальной обороны сумели ликвидировать комплекс "Муром-М" с помощью беспилотника. Перед этим украинские специалисты провели систематические мероприятия по выявлению важных целей средствами аэроразведки.